“El bebé no respiraba”: el taxista que aceleró en contramano hasta la Maternidad para salvar una vida

Franchesco, de 16 meses, lloraba y su madre Anny vio que tenía fiebre, este viernes.

Junto a su compañero Juan, los tres fueron en el auto hasta la Clínica Mayo para que lo atendieran: “Le pusieron una inyectable para que le bajara la fiebre, pero cuando salimos de la Clínica, se nos trabó el auto, algo pasó con los cambios del auto, no sé, pero en ese momento Franchu empezó a hacer convulsiones. Ahí empezó todo”.

Anny bajó con su bebé en brazos desesperada en la calle San Lorenzo, poco después del mediodía: “Empezó a convulsionar, no sabía qué hacer, empecé a gritarles a los autos que pararan, que me ayudara, pero nadie me ayudaba. Pasaron uno, dos, tres, cuatro autos que me veían con el bebé en brazos sin saber qué más hacer pero no paraban. Hasta que apareció un taxi tocándome bocina, paró, abrí la puerta sin mirar y le rogué que fuéramos a la Maternidad”, relató.

Adrián Esteban Rivadeneira venía con su Fiat cuando vio a la mujer y no lo dudó: “Me dijo que me tranquilizara, me pasó un trapo para que saque por la ventana, manejó en contramano y tocando bocina aceleró hasta la Maternidad. Como dijo él: ‘El bebé no respiraba’. Cuando le agarró la convulsión, no reaccionaba. Estuvo todo el tiempo sin respirar. El taxista aceleró un poco más y llegamos a la Maternidad. Ni siquiera me cobró, creo que alcancé a darle las gracias, corrí hasta la entrada, el policía corrió la cadena y ya estaban las enfermeras y las doctoras al lado del ascensor para llevar a mi hijo al primer piso”.

Mientras el personal de la Maternidad adaptaba una cunita para bebés de 1 mes al tamaño de Franchesco, mientras le colocaban el oxígeno, mientras doctoras y enfermeras lo estabilizaban, Adrián el taxista volvió a su trabajo, subió otros pasajeros, los llevó a sus destinos, les cobró, les dio las gracias, pero siempre con la cabeza puesta en el bebé y en esa madre a la que había levantado en la San Lorenzo y que había dejado en la puerta de la Maternidad, según publica El Tucumano.

Adrián llegó a la noche a su casa y publicó lo que había vivido en Facebook: “Hoy al mediodía llevé una señora en mi taxi Fiat uno con su bebé que no respiraba, hice un par de cuadras en contramano y la dejé en la Maternidad lo más rápido que pude. Me gustaría saber cómo está su bebé, me quedé pensando. Ella subió en calle San Lorenzo. Dios los cuide. Si alguien sabe, los conoce, solo eso: saber cómo está el bebé”.

“Ese señor ha sido la única persona que me ha parado. Ya me contacté con él. No tengo palabras de agradecimiento por lo que hizo por nosotros. Gracias a él y a toda la gente de la Maternidad le han salvado la vida a mi bebé. A las 19 salimos de la Maternidad y ahora, mientras yo trabajo, está bien, al cuidado de las tías. La semana que viene lo tenemos que llevar al pediatra para saber por qué hizo estas convulsiones, pero va a estar todo bien”, dijo la mamá.

En las redes, Anny le escribió al taxista héroe: “Señor, muchísimas gracias por ayudarme en la situación tan difícil que me tocó vivir con mi bebé. Gracias a usted y a los médicos de la Maternidad mi bebé se encuentra bien. Quiero agradecerle de todo corazón por su accionar tan rápido y sin interés... Dios lo bendiga grandemente ya que fue la única persona que paró para llevarme en ese momento de desesperación. Muchísimas gracias! Gracias y mil gracias de todo corazón”.

“Me quita un peso de encima, me quedé pensando qué había pasado. Me alegro mucho que esté bien, gracias a Dios”, fue la respuesta de Adrián el taxista, quien este sábado podrá dormir más tranquilo luego de saber que Franchesco, el bebé que lo tenía preocupado, está bien: “Cuando Dios te pone a las personas indicadas en el camino, todo siempre termina bien. Y ese señor fue la persona que me tenía que llevar para llegar a la Maternidad, para que las doctoras y las enfermeras atiendan rápidamente a Franchu, para que hoy pueda seguir trabajando con la tranquilidad de que mi bebé está bien, sano, esperándome en la casa”.