"Suceda lo que suceda, nada le va a dar vida", el dolor del padre de Araceli

Sigue la conmoción en el norte de la provincia tras conocerse el fallecimiento de Araceli Denise Aracena Trassa, la joven de 21 años oriunda de General Mosconi quien murió producto de un disparo tras una discusión que habría tenido con su pareja en Buenos Aires, donde vivía.

Araceli era muy conocida ya que en 2017 habría sido coronada como reina de los estudiantes de la Escuela de Comercio Juan XXIII. Sin embargo se había ido a vivir y trabajar en la Capital Federal donde, este sábado, trascendió la noticia que fue derivada a un hospital con una herida de arma de fuego, falleciendo posteriormente. Su pareja, el principal sospechoso, aseguró que la joven se habría disparado.

Quien habló en medio del dolor por lo ocurrido fue Armando Aracena, el papá de Araceli quien en una comunicación que brindó al medio VideoTar contó cómo se enteró de esta pérdida irreparable, como así que no quiere saber más del caso porque, a fin de cuenta, su hija ya no está con él.

“El viernes a las 15.30 me llamó mi hija menor que también vive y estudia en Buenos Aires, (me dijo) que habían dicho los médicos que mi hija falleció, producto de un infarto, pero tenía un tiro en la cabeza”, manifestó el padre comentando que previamente habría tenido una discusión con el novio y un hermano de éste.

“Discutieron, él alega que después de la discusión ella se encerró en una pieza, que se pegó un tiro, esto está en investigación todavía”, agregó Armando pero en este punto subrayó que él no sospecha de nada ni quiere pensar en lo que pasó porque su hija ya murió.

“Mi hija está muerta, suceda lo que suceda, nada le va a dar vida”

“No sé si él está detenido, no quiero averiguar, no quiero saber más nada, no quiero ir tampoco, mañana (por hoy) la van a sepultar en el cementerio de la Chacarita, ella era policía de la ciudad de Buenos Aires”, indicó.

Armando recordó que su hija fue muy querida por toda la gente que la conoció, y que él ahora se apoya en todos los vecinos como en sus alumnos, de quienes obtendrá la fuerza para seguir adelante. “Me quedo con que cumplí como mamá y papá de mi hija, yo crie a mis dos hijas, tenemos un Dios que se va a encargar de las cosas y, sino, la Justicia del hombre”, concluyó.