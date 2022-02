Thelma Fardín ya tiene abogada en Brasil para continuar la causa contra Darthés

El pasado martes 8 de febrero, la Justicia de Brasil decidió suspender el juicio de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación. El proceso comenzó a fines de noviembre del año pasado, se paró por la feria judicial y volvió a retomarse el 27 de enero, estaba a dos semanas de llegar a su etapa final cuando lo suspendieron.

Por ello, Thelma tomó la decisión de pasar a tener representación jurídica en Brasil. Se trata de la abogada Carla de Andrade Junqueira, quien es especialista en derecho internacional y cuestiones de género.

La actriz decidió hacer un descargo a través de sus redes sociales en cuanto se dio a conocer la noticia. “Hoy un Tribunal Superior de Brasil volvió a cero el juicio que ya estaba probablemente sobre el final contra Juan Darthés. Un juicio que costó mucho llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción”, explicó.

La actriz habló de los tropiezos que tuvo desde que decidió denunciarlo. “Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos, pero el mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua y Nicaragua dijo que había que juzgarlo. Pero este tipo se fugó a Brasil. Prófugo en Brasil, Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo y, sin embargo, hoy nos encontramos con esto, después de que la Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos y haberme escuchado a mí, eso significa un nivel de revictimización violento”.

Finalmente, dio detalles de los pasos a seguir para que no quede impune. "Nos queda la Corte Suprema, la Corte Suprema ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local, pero vamos a seguir insistiendo que la Justicia nos escuche. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida”, sentenció.

El actor de 57 años está acusado de abuso sexual, cometido presuntamente en el 2009 cuando ambos compartían elenco en la tira "Patito Feo". El abuso se habría cometido puntualmente en una habitación de hotel en Nicaragua, país en el que estaban de gira con el show teatral / musical que se desprendió de la novela. Por ese entonces, Thelma tenía 16 años.

Es por ello que se trata de un juicio sin precedentes que involucra a tres países: Argentina, Nicaragua y Brasil. Este último entra en la ecuación, ya que Darthés es originario de allí, y en cuanto se dio a conocer la denuncia, decidió radicarse en la nación vecina.

Hasta el momento, la Justicia brasilera no le había permitido a Fardín ser querellante por lo que la acusación recayó en la actuación de la Fiscalía y ella se quedó fuera del proceso.



