Un chofer de colectivo se bajó a comer en medio de la ruta y el viaje se retrasó durante 25 minutos: quedó filmado

Cada trabajo tiene su dificultad y ciertas reglas. En muchas profesiones, hay una determinada hora para descansar, alimentarse o tomarse un café. En otras, sin embargo, no se puede debido a que implica algunas responsabilidades, como es el caso de los choferes de colectivos. Un conductor no aguantó el hambre y se bajó a comprar comida.

Un pasajero que iba a bordo de una unidad de Futura captó el momento justo en el cual el chofer desciende del colectivo, para frente a un puesto de comida y comenzó a almorzar. Con la viralización de la publicación, se armó un debate en torno a esto ya que gran parte de los pasajeros se indignaron por lo sucedido.

Fue el usuario @kyre07_ de TikTok quien grabó el momento en el cual el conductor bajó a comer tacos en un puesto que estaba sobre la ruta. A raíz de esto, el viaje se retrasó unos 25 minutos y la persona que filmó el video dijo: “Este chofer de Futura bajó a comer y nos atrasamos 25 minutos”.

La persona continuó quejándose y exclamó de manera sarcástica: “Vamos, el viaje puede esperar, el hambre no. Jamás me había pasado algo así. Nunca viajé con Futura y no lo volveré a hacer”.

El video de la polémica

Como era de esperarse, el clip de manera inmediata comenzó a viralizarse en TikTok y se generó un debate con distintas opiniones. Algunos comentarios incitaban al pasajero a que hiciera la queja, otros relataron que les había sucedido lo mismo con la empresa. Pero, en otros de los comentarios, se pudo ver un apoyo al chofer a quienes defendieron debido a que solo bajó a comer. /TN