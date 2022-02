Horror: le dijo a una nenita que la iba a llevar a un cumple y la llevó a un "telo"

Un hombre de 66 años enganó a una nenita de 11 para llevarla a un motel. También engañó a sus padres diciéndoles que la iba a ayudar en un cumpleaños. La fiscal del caso aseguró que ya se encuentra en prisión preventiva, y está imputado. Por otra parte, se lleva a cabo acompañamiento psicológico a la menor. El papá de la nena es albañil, y el pedófilo que la llevó al motel es el maestro mayor de obras que le suele dar trabajo.

La funcionaria del motel que salvó a la niña escuchó la pregunta que hizo la menor y actuó.“Había un cumpleaños en la casa de la hija del señor. Él pidió que la niña vaya a ayudar al cumpleaños, es por eso que la niña se sorprendió al llegar al motel. Le preguntó a una funcionaria ‘¿qué es acá?’. La funcionaria dio aviso a la Policía”, sostuvo.

Agregó que aparentemente los padres también cayeron en el engaño y que no habría violación del deber del cuidado ya que le tenían entera confianza.“Hubo una discusión entre el hombre y la funcionaria. El señor sale del motel y luego vuelve para llevar a la niña a su casa diciendo que estaba bajo su cuidado. La chica no le dejó que lleve a la niña.La niña fue evaluada física y ginecológicamente. No tenemos indicios de que exista una violación al deber de cuidado”, finalizó.



