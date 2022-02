Qué dice la autopsia y qué tenía Gustavo Martínez en los bolsillos al momento de caer desde un piso 21

A un día de la muerte de Gustavo Martínez, siguen apareciendo datos reveladores, tras conocerse el resultado de la autopsia y qué pertenencias tenía el personal trainer en sus bolsillos tras caer del piso 21.

En principio, el periodista Javier Díaz aclaró en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) que el departamento en el que vivía Martínez junto a Marta y Felip Fort, hijos de Ricardo Fort (1968-2013), está clausurado para preservar la escena y ver los elementos que hay en el lugar.

"La causa del deceso son fracturas múltiples y estallido de órganos internos", explicó Díaz sobre la pericia forense y dijo que el cuerpo aún se encuentra en la morgue.

Sobre qué sustancias habría ingerido antes de la muerte, el comunicador explicó que por ahora habría trascendido que tomó una pastilla. "Con los estudios histopatológicos, que son muestras de estómago son para saber qué tomó y qué comió", destacó.

El departamento en el que vivía Gustavo Martínez. foto Guillermo Rodriguez Adami.

Sobre el porqué aún se encuentra el cuerpo en la morgue, explicó que "a veces la Justicia demora la entrega para hacer consultas médicas o esperar informes".

El cuchillo con que Gustavo Martínez cortó la malla para tirarse por el balcón. Foto Policía.

Además, Díaz contó que al lado de la red de contención que se cortó para lanzarse del balcón, había un cuchillo y que en ese elemento se encontró una huella del dedo pulgar de Martínez.



"Me impresiona esta imagen, se me eriza la piel. No fue automático de cortar y tirarse, sino que pasaron horas", expresó Flor de la V conmovida por la situación. A la vez, el periodista destacó que el suicidio, a veces es una decisión del momento y otras veces, es pensada.

Ricardo Fort (izquierda) y Gustavo Martínez (derecha), ex pareja del empresario y showman.

Díaz destacó que la noche anterior a la muerte del tutor de Felipe y Marta Fort, "había habido una pequeña charla" en la que algunos dijeron que hablaron sobre la mayoria de edad que iban a cumplir y que los chicos habían decidido irse a vivir a Miami.

Acerca de qué tenía en los bolsillos, Díaz explicó: "Tenía una calza blanca, medias, pantalón de entrenamiento color oscuro y una remera". "Y adentro de los bolsillos tenía el carnet de conducir, el DNI, la billetera con más de mil pesos, todos elementos que no levantan ninguna sospecha".

Gustavo Martínez y Ricardo Fort. Foto: Instagram

Pero además, el hombre tenía papeles con anotaciones. "En uno de ellos decía el número 2000, 17.30, 18, después 16 de enero de 2022", contó y mostró las imágenes.

Al mismo tiempo, tenía un sobre de una empresa de inversiones financieras del exterior. Entre todo esto, quizás hay un mensaje de él", reveló el periodista.

"También tenía dos barbijos, llaves, una tarjeta de crédito y la tarjeta de la prepaga", contó Díaz.

César Carozza, abogado de Martínez, explicó que tanto Felipe como Martita se encontraban en el departamento cuando tuvieron lugar los hechos, y destacó, al igual que Felipe Fort, que el hombre estaba deprimido por la inminente mayoría de edad de él y su hermana. /Clarín