Un juez respetó los deseos de un chico y permitió que tenga el apellido de su mamá y de sus dos papás

El Juzgado de Familia N°2 de Río Gallegos, en Santa Cruz, falló a favor de que un nene de ocho años pueda tener una mamá y dos papás a través del sistema pluriparental.

“Ambas presencias en la vida de T. son fundamentales, ¿por qué tendría que sustituir uno por otro?”, expresó el juez Antonio Andrade en diálogo con TN.

Hasta el momento el niño llevaba el apellido de la pareja de la madre, que lo reconoció como hijo.

A partir de ahora llevará ambos apellidos, ya que el pedido del menor de incorporar a su vida al padre biológico y no tener que elegir entre uno u otro fue respetado por el juez.

Resta planificar cómo se vincularán entre todos.

Todo surgió cuando el padre biológico aparece en la vida de T., que intento reconocerlo e impugnar el apellido que tenía el menor. Se generó un gran debate en torno a esta situación, ya que el hombre manifestó que durante mucho tiempo no supo de la existencia del niño y que se le negó el derecho a ejercer su paternidad.

Pero la madre informó que el padre biológico siempre lo supo y no quiso hacerse cargo. De cualquier manera, ambos coincidieron en que lo importante era cumplir con el deseo de T., de vincularse y conocer a su progenitor.

Por lo que el magistrado debía resolver entonces si dejaba o no sin efecto el apellido de T., y por consiguiente la paternidad afectiva de la pareja de su mamá.

En ese sentido, para Andrade fue fundamental la palabra del niño y detalló: “T. pudo expresar su postura, yo esperaba que dijera que no lo quería ver porque no lo conocía, pero él decidió vincularse. Hay muchos chicos de su edad que no tienen la madurez emocional para enfrentar esa decisión”.

Finalmente en la sentencia, el juez declaró la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial porque “es un caso que excede la normativa” y terminaba “perjudicando al niño, no beneficiándolo”.

Ese artículo plantea que “ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación”. Sin embargo, el juez notó que el niño se había “sentido incómodo ante la opción de tener que decidir entre C. y P.” como padres y resolvió la triplefiliación.

Andrade explicó que en la última modificación del Código Civil y Comercial no estaban dadas las condiciones para aprobarse ese sistema porque “no había un consenso”. Pero opinó: “Hay algunos antecedentes y hay otros en trámite, se están analizando. Yo creo que se va a dar en poco tiempo”.

Qué dice el fallo donde se aprueba la pluriparentalidad

El fallo del juez Andrade analiza las transformaciones en los vínculos jurídicos familiares clásicos o tradicionales, a partir del surgimiento de nuevos tipos familiares, como familias ensambladas, monoparentales, ampliadas, las uniones de hecho de heterosexuales e igualitarias; técnicas de reproducción asistida, entre otras opciones.

Argumentó que no todos los casos son iguales, pero que “este tenía todos los condimentos para que se diera la pluriparentalidad”.

Por eso, pone mucho peso al pedido explícito del menor de tener a las dos figuras paternas. “En el caso de T., reitero que el niño está en cabal conocimiento de su origen biológico, de la existencia e identidad del Sr. C. y de que quiere comenzar a vincularse con él”, aseguró.

Y sigue: “Pero, por otro lado, le es innegable el lazo afectivo construido con el Sr. P. A., quién ha ejercido hasta el día de la fecha (y lo sigue haciendo) un rol paterno socio afectivo. En este caso puntual, el sistema pluriparental nos ha zanjado el camino”.

“Por su parte ni el Sr. C. ni el Sr. A. tienen que renunciar a sus aspiraciones, anhelos, vínculos, derechos y deberes para con el niño. En síntesis: ambas presencias en la vida de T. son fundamentales. ¿Por qué tendría que sustituir a uno por otro?”, analizó.

En los próximos días, se reunirá el juez con la familia de T. para armar un cronograma y planificar de cara al futuro cómo se vinculará T. con su padre biológico.



La carta que escribió el juez al niño

Luego de comunicarle el fallo a los padres, Andrade le escribió una carta a T. para contarle la decisión que había tomado.

“Hola T, soy Antonio el juez, charlamos hace unos meses por plataforma virtual ¿Te acordás? Ese día hablamos de varios temas, te habías sentido incómodo ante la opción de tener que decidir entre C. y P. Recuerdo que cuando surgió la posibilidad de que los dos sean tus papás, te sorprendiste de que se pueda y dijiste ¡SI ME GUSTARÍA! bastante fuerte”, comienza.

“Sabés que cuando le pregunté a tu mamá, a P. y a C., los tres dijeron que estaban de acuerdo con esa opción. Es más, tu papá P. dijo “T. la tiene más clara que todos nosotros juntos”. Y tiene razón. Quiero decirte que ha sido un privilegio para mí tener que acompañarte en esta decisión, que fue tuya. Es más, seguramente tu corazón abierto y tu valentía, les va a ayudar a otros niños y niñas (incluso a gente grande) que no quieren tener que optar, explicó y agregó: “En fin....quiero decirte que a partir de ahora P. seguirá siendo tu papá legal como hasta ahora, y C. también. O sea, vas a tener una mamá y dos papás. ¡¿Qué te parece?! En cuanto a C., vamos a tener que tener un poco de paciencia, él va a tener que aprender cómo ser tu papá y para eso lo vamos a acompañar y a aconsejar”.

“Cuando dos juezas tuvieron que darles el mismo mensaje a dos niñas, una en Tucumán y otra en Salta, eligieron sabiamente citar a “El Principito” y a “Harry Potter”. Yo (como bien patagónico), voy a elegir unas palabras hermosas de una poeta inmensa de Comodoro Rivadavia, que se llama Liliana Ancalao y que hace muchos años escribió esto. Cuando lo leí pensé en vos: ‘Qué resistencia de personitas al acecho de un resquicio, una fisura por donde filtrar su luz su desbandada luz su verdad insoportable justo a nosotros que nos hacemos los fuertes justo a nosotros y nos quedan grandes’. T: nos quedaste grande. Nos seguiremos viendo, vos sabés bien que nos quedan cosas por acomodar. Un abrazo fuerte. Antonio: EL JUEZ”, cerró la emocionante carta. /TN