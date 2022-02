Infidelidad, engaño y traición, la grave denuncia contra Juan Sebastián Verón

Juan Sebastián Verón fue denunciado públicamente por estafa emocional por una mujer llamada Dorina Guillen que confesó por primera vez su calvario con el ex jugador de fútbol.

La bailarina contó su horrible experiencia amorosa con el presidente de Estudiantes después de varios meses de amor en donde él le prometía sueños que según ella nunca iba a cumplir.

“No me voy a desentenderme de algo que es cierto, es algo muy duro y yo tuve una relación de varios meses, casi un año con él pero me costó mucho superarlo, entonces hoy por hoy me cuesta hablar, yo me enteré que él estaba saliendo con otra chica y tuve un problema sentimental, él siempre venía a casa, me llevaba la pastafrola de membrillo que es mi torta favorita, la relación durante el tiempo que duró fue increíble, un hombre encantador, me ayudó mucho con mi departamento pero no es un tema que me haga bien”, comenzó diciendo la vedette en una conversación con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

En ese sentido, siguió con su relato: “Cuando me entero que estaba teniendo una relación con otra chica, traté de hablarlo con él, y me sentí muy herida. Me había prometido muchas cosas, teníamos pendiente un viaje a Indonesia juntos, era cocinar juntos, tomar helado, una pareja digamos, para mí Juan Sebastián Verón era mi pareja, no hace faltan los rótulos, yo lo cuidé mucho a él, nos conocimos porque él pidió mi contacto”.

“Yo estaba negada a conocer a alguien, ante la insistencia decidí acceder y darme una oportunidad en el amor. No es algo que me haga bien. Siento que me estafó emocionalmente, yo a él lo cuidé mucho, él me había planteado que estaba separado, yo decidí bloquearlo de todos lados, yo vi una entrevista que dijo que se separó hace poco, y quizás también me engañaba con otra mujer también, no sólo con una”, agregó.

“Me sentí estafada debo admitirlo, una situación donde él me decía que solo estaba conmigo. Y esto de cuidarlo por ser un personaje público. Vos me preguntas y te lo contesto. Todavía me duele muchísimo aunque pude sacar distancia, pero me sigue doliendo. Yo esto nunca lo había contado públicamente, siempre me encargué de cuidarlo muchísimo desde el cariño”, dijo al respecto.

“Él me decía que estaba separado recientemente, yo no se lo conté a ninguna de mis amigas, se los conté cuando rompí la relación y ahí entré en una depresión terrible. Por las redes sociales me enteré que se estaba vinculando con otra chica, le escribí y ahí me encontré con una persona distinta, ese Sebastián Verón no era el que conocía, ´solamente me escribís para eso, siempre me van a estar vinculando con mujeres´y ahí me di cuenta de que estaba con otra persona, y eso me dolió muchísimo y lo bloquié de todos lados”, concluyó. /Radio Mitre