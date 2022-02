Le picaba todo el cuerpo y pensó que era alergia pero resultó ser algo mucho peor

April Grierson, de 20 años, es maquilladora artística y vive en la ciudad inglesa de Liverpool. Algunos días atrás, la joven decidió contar su historia a través de una serie de videos de TikTok que acumularon millones de visitas.

Todo comenzó cuando la chica manifestó una necesidad imperiosa de rascarse. Lo hacía de tal manera que se lastimaba la piel y quedaba sangrando. Al principio no creyó que se tratara de una grave enfermedad, aunque la situación empeoró. En junio de 2021, @aprilgrierson2 comenzó a experimentar picazón en todo el cuerpo. En aquel momento supuso que un jabón para lavar la ropa era el causante. Sin embargo, luego de dejar de utilizarlo, no notó cambios.

En ese sentido, la joven dialogó con la agencia Jam Press y afirmó: “Al principio intentaba averiguar a qué era alérgica. Me picaba la piel día y noche desde la cabeza hasta los pies. Me rasgaba la piel”. Grierson incluso llegó a sospechar que su perro le causaba alergia. Por eso, se separó de su mascota durante dos semanas. A pesar de esto, no consiguió frenar la picazón.

En consecuencia, pidió un turno con un médico clínico. El especialista, explicó ella, le recetó remedios tópicos y pastillas para tratar una posible sarna. En conversación con Jam Press, la británica aclaró que en ese entonces no creía que tuviera sarna ya que es una enfermedad muy contagiosa: su familia y novio no presentaban ningún síntoma.

En octubre de 2021, sus sospechas sobre una enfermedad se acrecentaron: vio un bulto en su cuello, que no paraba de crecer. También, sudaba mucho mientras dormía. Luego, en noviembre, le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en etapa 2. “Es un cáncer poco común que se desarrolla en el sistema linfático, que es una red de vasos y glándulas repartidas por todo el cuerpo”, informó el Servicio Nacional de Salud.

Antes de iniciar la quimioterapia, la mujer optó por congelar óvulos en caso de que el tratamiento invasivo le imposibilitara quedar embarazada. Durante el proceso, sufrió el síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) y debió ser internada por semanas. Finalmente, el 4 de febrero, superó su primera de doce sesiones de quimioterapia. “Me recupero actualmente y estoy lista para la segunda”, advirtió en la plataforma.