Mariana Nannis dijo que una Navidad, Claudio Paul Caniggia “quedó embalsamado de lo drogado que estaba”

Tras haber denunciado a su expareja, Claudio Caniggia, por presunto abuso sexual, Mariana Nannis decidió romper el silencio en “Argenzuela” (Radio 10) junto a Jorge Rial.

Este martes se conoció la noticia de que el exfutbolista deberá presentarse en la audiencia que será el 22 de marzo a las 10 horas a través de la plataforma zoom. Es por esto que en diálogo con el ex “Intrusos”, la mediática dio detalles de la conflictiva relación.

“Nunca fue un padre presente, la que estaba siempre ahí era yo al pie del cañón con mis hijos, llevándolos de acá para allá”, indicó.

Además, dijo que él tenía problemas de adicciones y que era algo normal que desapareciera. ”Me arruinaba todas las navidades y todas las fiestas, tiene un trastorno con la navidad. Yo reservaba el Hotel Palace, donde íbamos todos y él desaparecía. Buscándolo, volvemos a la habitación y el tipo estaba embalsamado, tirado en la cama y mirando el techo de lo drogado que estaba”, aseguró.

Al preguntarle Rial desde cuándo Caniggia tenía malos tratos, ella respondió: “Esta persona siempre fue igual. Me venía mucho de teléfono porque en Bérgamo (Italia) no tenía a nadie y no conocía a nadie, así que obviamente llamaba a mi mamá todos los días, y porque vino mucho de teléfono me empezó a ahorcar contra la pared”.

Por otra parte, el abogado de Nannis, Carlos Broitman, detalló que para llamarlo a Caniggia a indagatoria y que pueda preparar su defensa se le dio un plazo hasta el 22 de marzo porque “en todo este proceso, el estudio de Fernando Burlando a la cabeza y sus abogados participaron plenamente en cada acto de instrucción velando por cada testimonio y en la que se han presentado más de dos testigos”, sentenció el letrado. /Vía País