El plantel de Juventud acompañó a un hincha en un difícil momento: ¡Hermoso gesto!

David tiene 23 años y está vivo de milagro. El 17 de enero le diagnosticaron pancreatitis por causas que todavía investigan, aún estando en terapia intensiva, nunca dejó de alentar al club de sus amores y los acompañó en el último camino hacia el ascenso y le dieron una grata sorpresa firmándole la camiseta del club de sus amores.

Según contó a InformateSalta, fue todo muy de golpe "arrancaba un lunes como cualquier otro pero a las pocas horas ya me encontraba en terapia con un cuadro grave de pancreatitis". Hoy, después de un mes y medio de internación y atravesando la recta final en el sanatorio, cuenta que "fueron días muy difíciles, la verdad que la pancreatitis fue muy grave, pero la mano de Dios me sostiene en todo tiempo. Familiares, amigos y mucha gente que Dios puso en el camino estuvieron haciendo cadenas de oración".

Durante todos estos días, el Centro Juventud Antoniana empezó a jugar los últimos partidos por el ascenso, y nada hizo que deje de alentarlos. "Son muchos sentimientos encontrados, desde muy chico empecé la escuelita de fútbol y ahí empezó mi amor por Juventud. Viví muchísimas cosas dentro del club, aprendí a defender la camiseta como jugador de inferiores y más que nada como hincha. En Juventud me formé como persona, crecí, lloré de alegría, de tristeza, pero siempre con el mismo amor por el antoniano", contó.

Quienes se hicieron eco de esto fueron los jugadores del equipo, y ahí empezó el apoyo por parte de ellos. En los primeros días de internación, David recibió varios videos de distintos jugadores donde le mandaban fuerzas y muchos ánimos, y por supuesto no dudó en subirlo a sus redes. A los pocos días, otros, le mandaron Whatsapp para preguntarle por su estado de salud.

"La verdad que me sorprendieron, me llegaron saludos de varios jugadores del plantel justo cuando estaba en los días más difíciles acá en el sanatorio, así que fueron de gran alegría y bendición para mí. Le agradezco a Dios, a cada uno de los jugadores y también a Fede Muratore que fue el que se puso en contacto con ellos y me hizo llegar los saludos", agregó.

Y por supuesto que también vivió la final, en vivo, desde su celular y con la camiseta entre las sábanas de la clínica y no tardó en expresar su alegría. Pero la historia continúa, es que después su familia se encargó de que los jugadores recién ascendidos le firmen una camiseta y se la hicieron llegar.

"Me siento bendecido, más allá de todos los momentos duros que me tocaron vivir en todo este tiempo, la fe puesta en Dios me sostiene, y Juventud me dio una alegría inmensa con el ascenso, ojalá que sea el punta pie inicial y podamos estar donde realmente merecemos estar", cerró.