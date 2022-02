Su hermano desapareció y lo encontró como NN en la morgue

Raúl Rodolfo López, un hombre de 51 años, fue brutalmente golpeado en la Plaza 9 de Julio y murió sin que su familia lo supiera. Al no regresar a su casa, en San Lorenzo, José López, su hermano radicó la denuncia. Lo que nunca se iba a imaginar es que unos días después, la morgue le iba a entregar su cuerpo dentro de una bolsa negra.

El hombre contó a El Tribuno que eran habituales los paseos de su hermano por el centro de la ciudad, así lo hizo el jueves 13 de enero, lo raro es que nunca regresó. Él empezó a buscarlo, llegó hasta la plaza y comenzó a indagar entre sus familiares pero nadie lo había visto.

Al ver que no aparecía, decidió radicar la denuncia en la comisaría de San Lorenzo, donde un policía le dijo que vaya al hospital San Bernardo porque había un cuerpo como NN. "Uno lo que menos espera es encontrar a tu familiar como NN en la morgue de un hospital. Yo tenía la esperanza de que no sea él. Quería creer que se había ido con un amigo, o de viaje, porque el acostumbraba a salir", se lamentó.

El hombre preguntó cómo era el procedimiento para identificar un cuerpo y le explicaron que habían enviado una nota al destacamento donde se había hecho la denuncia por desaparición y tenían que ir efectivos de esa dependencia a tomar las huellas digitales.

"Nosotros mandamos una nota y el personal de la comisaría no quería ir porque decían que mi hermano tenía COVID-19, pero yo no creo esa versión porque aquí vivimos con mi esposa, nuestros tres hijos y deberíamos estar todos enfermos si mi hermano hubiera tenido coronavirus, pero nadie tuvo síntomas", aseguró.

José relató lo que pasó cuando concurrió a la morgue del hospital San Bernardo. "Me querían entregar una bolsa negra diciéndome "este es tu hermano'. Yo les dije, "paren ¿cómo me lo van a entregar así? Yo necesito saber si es mi hermano o no'".

Foto El Tribuno

Entonces abrió el cierre de la bolsa y vio que era el cuerpo de su hermano. "Estaba todo hinchado. Nadie quería acercarse. Vi que tenía partido arriba de la cabeza, tenía sangre. Estaba golpeado. Otra cosa que no entiendo es cómo lo tuvieron más de cuatro días ahí como NN mientras yo lo buscaba", dijo.

El certificado de defunción enumera tres causas: hipertensión endocraneana, traumatismo encéfalo craneano grave y COVID-19, distrés respiratorio.

Dos sujetos, de 24 y 31 años, fueron detenidos por la causa, que en principio estuvo caratulada como homicidio simple pero luego la fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, la cambió a preterintencional.