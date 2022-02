Promueven el desarrollo de huertas escolares en Orán y San Martín

Con miras a un fortalecimiento de la iniciativa para mejorar la calidad nutricional en la población salteña, especialmente en comunidades originarias y criollas de la zona de emergencia, la coordinadora de Gestiones en Red de Gobierno, Elena Cornejo, encabezó un encuentro entre las partes que la integran.

El convenio que fue firmado a comienzos de 2021 establecía un marco de colaboración entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, universidades, organismos de cooperación y el sector privado para acompañar con formación e investigación, estrategias concretas que promuevan la mejora de la calidad nutricional, las políticas públicas de alimentación que se implementan desde el Estado y el acceso a la alimentación, desde el marco de la promoción de la salud y el desarrollo social.

Presente en el encuentro, el presidente de la fundación Saberes, Eduardo Luther informó de los tres ejes de trabajo actuales. “Uno tiene que ver con qué es lo que se come o cómo son los alimentos que prefieren en los distintos lugares de Salta porque es muy distinto lo que se come en la Puna que lo que se come en las comunidades Wichí. Entonces empezamos a hacer una encuesta a los efectos de que el módulo alimentario tenga mejor utilidad”, destacó.

Sobre, las otras dos líneas de acción dijo: “El segundo proyecto tiene que ver con el entrenamiento de los agentes sanitarios en el manejo de la desnutrición aguda y el tercero es el que se está lanzando ahora y que es el desarrollo de huertas escolares en los departamentos de Orán y de San Martín”.

“Lo que hace Saberes es poner el recurso humano con un equipo interdisciplinario en alianza con el Gobierno, tanto local como provincial y con los mismos referentes”, agregó al respecto la directora ejecutiva, Belén Estrada quien agradeció la convocatoria de la coordinación de Gestiones en Redes Gobierno porque nuclea a todas las áreas y “es una forma de que fortalezcan el trabajo que hacemos entre todos”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas resaltó el papel del trabajo conjunto en el área de su cartera. “Dado que somos quienes entregamos los módulos focalizados, la Fundación nos ayuda para que las comunidades puedan utilizar todos sus alimentos y también sugerirnos qué es lo más indispensable dado que hay distintas formas de alimentarse en la Provincia. Ellos nos informan de acuerdo a sus estudios qué alimentos cumplen esta doble función de ser nutritivos y útiles para que la población los pueda preparar”, dijo.

“El ministerio de Salud está muy contento de haber sido convocados por Gestiones en Redes de Gobierno para participar y dar continuidad al trabajo que viene realizando la Provincia con la fundación Saberes. Es una oportunidad muy importante para que las comunidades se apropien y tengan las herramientas para una huerta propia y sepan cómo administrar sus alimentos”, agregó al respecto la subsecretaria de Medicina Social, Susana Velazco.