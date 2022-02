Individuos en Guerra contra la guerra

Un día antes del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, esta sufrió un ciberataque masivo que afectó a las principales páginas web del Gobierno, según informó el viceprimer ministro Mykailo Fyodorov, a su vez, luego de que Vladimir Putin comunicara en la madrugada del jueves 24 de febrero su decisión de realizar "una operación militar especial" en Ucrania, Anonymous declaró "la guerra cibernética" contra las autoridades del Kremlin.

"El colectivo Anonymous está oficialmente en guerra cibernética contra el Gobierno ruso", anunció el grupo por la red social Twitter. Acto seguido, el grupo de 'hackers' se adjudicó la inhabilitación de las páginas web del canal Rusia Today (RT) en inglés y en ruso.

“Después de la declaración de Anonymous, los sitios web de RT se convirtieron en objeto de un ataque DDoS masivo desde casi 100 millones de dispositivos, en su mayoría con sede en EE.UU.”, le dijo RT a The Independent en un comunicado.

El colectivo Anonymous es el seudónimo de un grupo internacional de hackers anónimos que no tiene una jerarquía, no hay ningún líder, no tienen rostro ni una ideología definida. No pertenecen a ningún partido político y están distribuidos por todo el mundo.

Hemos visto cómo gran cantidad de estados poseen organizaciones que se dedican a los ciberataques/defensa, el mismo aparato de seguridad ruso cuenta con unos 100.000 hackers de muy alto nivel que forman parte de su “ejército de ciberguerra” que al mismo tiempo se dedica a obtener secretos industriales.

Luego de la Pandemia nos hemos dado cuenta que no por ser pequeño el enemigo significa que es menos poderoso, así, un virus que apenas se lo puede observar con un microscopio, nos tiene hace dos años en vilo, y hoy observamos cómo la tecnología puede unir a un grupo de “inorgánicos” para organizarlos, y de hecho, con un gran potencial.

El cambio época nos está dando día a día grandes lecciones, nos ha cambiado los paradigmas, ¿Tendremos la capacidad de adaptarnos y aprovecharlos para mejorar nuestra calidad de vida, o debemos verlos como una amenaza?

La semana pasada un youtuber, Santiago Maratea, conseguía en horas millones de pesos para contribuir con los incendios de la provincia de Corrientes a través de su red social, al mismo tiempo, este grupo de hackers le declara la guerra a Rusia como ni siquiera lo hizo la mayor potencia mundial, ¿Será la era de los individuos en detrimento de la de los estados? ¿Se pueden materializar cambios realmente estables con esta metodología? ¿Serán estos individuos capaces de modificar conductas del mundo? ¿Serán los “Likes” a una persona en una red social la nueva forma de sufragar? Con las respuestas a estos interrogantes tal vez podamos entender mejor esta situación.