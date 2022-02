Se electrocutaba con un ventilador y quisieron salvarla: tres muertos

La tragedia golpeó a una familia de Colonia Delicia, en el Norte de Misiones. Una mujer, su hija y su yerno murieron a causa de una fuerte descarga eléctrica al tomar contacto con un ventilador de pie que ahora será peritado para establecer si presentaba alguna falla.

Las fuentes consultadas por Clarín informaron que todo ocurrió en la calurosa tarde del sábado en una zona rural de Colonia Delicia, un pequeño poblado que está sobre la ruta nacional 12, a unos 230 kilómetros de Posadas.

Norma Beatriz Vergara (51) intentó poner en funcionamiento un ventilador en uno de los dormitorios de la casa. En esas circunstancias recibió una descarga eléctrica que no la despidió, sino que la dejó “pegada” al electrodoméstico.

Los gritos de la mujer alertaron a su hija, Marcela Schonholzer (24), quien intentó auxiliarla y corrió la misma suerte.

La tercera víctima fue identificada como Gustavo Ayala (32), esposo de Marcela. Ambos habían llegado apenas unas horas antes para visitar a Vergara, ya que viven en la localidad de Comandante Andresito, en el extremo Nordeste de la provincia.

Los gritos de la familia alertaron a los vecinos, que llegaron a la vivienda en pocos segundos para saber qué estaba sucediendo.

Uno de ellos, Walter Pintos, es electricista y rápidamente advirtió la gravedad del hecho. En forma inmediata, con una pinza cortó los cables de ingreso de la energía eléctrica a la propiedad.

Las dos mujeres y el hombre fueron cargados en un vehículo particular y llevados de urgencia al hospital de la localidad, donde ingresaron sin signos vitales. Allí, los médicos realizaron sin éxito maniobras de reanimación de las víctimas.

Más tarde alertaron a la Policía, que inició una investigación y secuestró el ventilador que habría causado la tragedia.

La pareja fallecida tenía dos hijos pequeños que ahora están al cuidado de familiares. Al momento de ocurrir la fatal descarga, los chicos se hallaban en la parte posterior de la casa junto a su abuelo.

Cómo actuar en un caso así

El Ministerio de Salud de la Nación, en su sitio web, da una serie de recomendaciones de cómo actuar en estos casos.

*Si la persona está cerca de líneas de alto voltaje, alejate y llamá a emergencias o a un médico.

*Nunca intentes manipular cables caídos o tocar a la persona afectada si está en contacto con lo que creés que produjo la descarga, ya que podés electrocutarte vos también.

*Si la electrocución ocurrió en un lugar cerrado, fijate si podés bajar la llave general de electricidad. No basta con que apagues el equipo que produjo la descarga.

*Si no podés cortar la electricidad y la persona sigue en contacto con la corriente, utilizá un elemento de madera, plástico o goma (que te aísla de la electricidad) para mover el cable o alejar a la persona del artefacto. Nunca uses un objeto de metal. No pises agua mientras lo hacés; si podés, parate sobre una alfombra de goma o una pila de papeles (que no estén húmedos).

*Una vez que logres alejar a la persona de la fuente de electricidad, llamá a emergencias.

*Ya lejos de la fuente de electricidad, fijate si respira y si responde a tus palabras. Si no responde, no se mueve, no respira o respira mal, practicale RCP.

*Si respira y se desmaya, se pone pálida o se marea, recostala en una zona seca y cómoda, colocale los pies sobre un objeto alto (como el asiento de una silla) y cubrila con abrigo.

* Si está consciente, tranquilizala.

*Permanecé junto a la persona hasta que llegue la emergencia médica.

Lo que no hay que hacer

*Acercarse a menos de 6 metros si la persona se electrocutó con una línea de alta tensión hasta que se haya cortado la energía,.

*Poner sobre la quemadura hielo, manteca, ungüentos, medicamentos, algodón o vendas.

*Mover a la persona electrocutada, a menos que haya riesgo de otro peligro (incendio o explosión). /Clarín