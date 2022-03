Sos un fantasma le dijo Sergio Galleguillos a Pablo Lescano

Galleguillos se presentó en una carpa de la Capital Salteña el lunes de carnaval. Antes de finalizar su show , habló contra el ícono de la cumbia villera , que dió su show antes de él; ..."estos artistas que vienen de Bs As se creen no se que, andan con un montón de custodias y no se quieren sacar fotos con la gente, quien se piensa que es, sos un fantasma!!! ..."

Finalizó diciendo "... enseñemosle como es el carnaval Salteño..." y entonó la popular zamba "Carpas de Salta".