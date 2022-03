Un desalojo terminó en arañazos y cachetadas en una galería céntrica

Hace dos meses, Carla Iturbe Chagra, la dueña de una joyería de la Galería Continental, ubicada en el microcentro salteño, se dio con la noticia de un robo millonario a su local y mientras la policía investiga una pista certera para dar con los ladrones, vivió un violento episodio con la dueña de la galería.

En diálogo con InformateSalta, Carla contó que la mujer le informó días atrás que le iba a firmar un desalojo porque consideraba que el robo que sufrió le daba una mala imagen a la galería y por ello no quería que siguiera funcionando su local allí.

“Me dijo que el desalojo iba a ser para abril, le dije que no había problemas, que iba a buscar un local. Me dijo que el lunes me esperaba en la escribanía para firmar, le dije que sí, cuando llegó, me doy que me había hecho un desalojo para el 15 de marzo. Le pregunto y me dice mejor para antes, no hay problema, firmé”, expresó.

Por esta razón, ella comenzó a buscar otro local para alquilar en la galería de enfrente y se enteró que la mujer se acercó hasta esa administración a decir que no le alquilaran porque ella no solía pagar el alquiler.

“Empezó a decir en todos lados que ella me estaba echando porque yo no le había pagado, pegue la factura de mi expensa y de mi alquiler en la vidriera de mi local. Ella se enojó. Me tapa la vidriera con un papel, voy a destaparla, cuando estoy saliendo me increpa gritándome que se iba a encargar de que a mí me vaya muy mal, que no iba a poder alquilar más en ningún lugar, que yo era una jujeña de mierda. Tengo todo en video, grabado. Y cuando le dije que la estaba grabando, me pega un manotazo a la cara, ahí es cuando me araña, me quita el teléfono y ahí me araña la mano”, afirmó.

Tras el episodio, radicó las denuncias policiales correspondientes por las agresiones sufridas y por la violencia con la que actuó contra ella. Aseguró que por ello, le colocaron una perimetral que le impide acercarse.

Una nueva pista sobre el robo

En otro orden de cosas, detalló que se reunió con el Jefe de la Brigada de Investigaciones, quien le manifestó que están muy cerca de un dato certero. “Por lo menos ahora están tras una pista. En cuanto esto se resuelva o si llegásemos a agarrar a alguien obviamente voy a salir a gritarlo a los 7 vientos porque es una alegría, por menos tener un preso”, aseveró.

Para ella, si algo está claro es que alguien la entregó, alguien pasó información de cómo era el movimiento del local, la galería y el centro durante la madrugada.

En este sentido, detalló que ella continuará vendiendo sus productos, en otro local. “Todo lo que era oro, tengo dos o tres cositas en ventas, no es lo mismo que antes y en la platería repuse, tampoco en la cantidad que tenía antes pero de a poco ir avanzando. Ahora con el tema del desalojo para poder alquilar otro local, pero viendo si funciona”, concluyó.