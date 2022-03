Murió la madre del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey

Una triste noticia sacude a la política salteña. Lía “Licha” Mera Figueroa, hermana de Julio Mera Figueroa, aquel político que fuera Ministro del Interior de Carlos Menem y madre del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, falleció en la jornada de hoy.

Fue el actual mandatario provincial, Gustavo Sáenz, quien confirmó la noticia a través de redes sociales, oportunidad en la que envió sus condolencias. "Lamento profundamente el fallecimiento. Mi más sentido pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. Que Dios la tenga en su gloria", escribió.

Lamento profundamente el fallecimiento de Licha Mera Figueroa, madre de @UrtubeyJM. Mi más sentido pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Que Dios la tenga en su gloria. — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) March 7, 2022

Lía Mera Figueroa estuvo casada con el extinto Rodolfo José Urtubey, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, con quien tuvo diez hijos entre quienes se encuentran el ex Gobernador, el ex senador nacional Rodolfo Urtubey y el ex vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey.