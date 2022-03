“Nunca recibimos denuncias de que alguna farmacia esté lavando dinero”

Así lo señaló la presidente de la Cámara de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, respecto al reclamo de vecinos que aseguran que en muchas farmacias se niegan a entregar facturas. Aseguró que en el organismo no se recibió ninguna denuncia formal.

“En la Cámara nosotros exigimos la facturación que es lo impositivamente correcto, en realidad si esto le pasa a algún cliente de las farmacias tienen dos modos de actuar, por un lado si cualquier negocio o profesional que no entrega factura, o algún comprobante oficial debe hacer la denuncia en donde corresponde”, dijo.

Carrasco manifestó que el cliente tiene un gran poder que es el de no volver a comprar en los locales que no cumplan con lo que corresponde. “A mí me ha tocado de escuchar que compran medicamentos en un lugar que no corresponde, eso ocurre porque hay gente que va y compra sin pedir factura, son lugares que ni siquiera está habilitado como corresponde”.

La referente de los farmacéuticos reconoció que existe un mercado negro que favorece la distribución y compra de medicamentos de manera ilegal. “Nosotras compramos en droguerías y las droguerías no venden en negro, si uno no emite un comprobante oficial está comprando en blanco y está vendiendo en negro, lo cual no tiene consistencia”, señaló.

Carrasco agregó que en la medida que el ciudadano haga valer sus derechos, esto no va a seguir ocurriendo. “Nunca recibimos ninguna denuncia de que alguna farmacia esté lavando dinero, pero tampoco somos el organismo indicado para hacer las averiguaciones del caso, si hay algún ilícito sancionar como corresponde”.