Escándalo en la Escuela Hipólito Yrigoyen: “Ellas me mostraron que es una mafia”

Una docente de la Escuela Hipólito Yrigoyen ubicada tan solo a una cuadra de la Legislatura salteña, en Mitre 468, denunció durante una entrevista a InformateSalta que recibió acoso y malos tratos por parte de los directivos de la institución.

“En agosto me llaman para cubrir un curso, yo voy para tomar posesión. Después me ofrecen otras horas porque una profesora hacia un traslado, voy a ver y las horas me chocaban”, comienza la historia de la profesora quien agregó: “Hablo con otra docente, comienzo a buscar y llegó a un acuerdo, puedo tomar las horas. Pasan unas semanas, vuelven a salir otras horas y me dicen ‘¿las queres tomar?’ otra vez chocaban las horas, yo igual moví unas horas y las pude tomar. Así sucede en tiempos diferentes, tomó 19 horas en total”.

El conflicto con las directivas del establecimiento inicia en octubre, “me llaman a dirección, me dicen que apareció una profesora que supuestamente la habían salteado en el cuadro. Con la directora sentada, la secretaria me dice ‘te vamos a hacer un favor a vos, que vos renuncies a dos cursos de forma voluntaria así le damos esos cursos a esta profesora. Pero vos no le digas a nadie’. Yo era nueva en ese colegio, lo pensé y no me parecía. Ya había trabajado, había estado en los cursos. Le dije a la secretaria que no me parecía y que procedan como corresponde”.

"Desde supervisión llamaron a la dirección y le dan la orden que no se me de ningún papel"

Luego, en una llamada telefónica “a la secretaria le salió la ficha, me dijo que yo soy una mala persona por no aceptar ese trato, y me dijo que iba a hacer que me congelen el sueldo. Al rato me llama la directora, me dice ‘mira mamita vos estas haciendo problema, vas a salir perdiendo’. Ahí yo dije esto no está bien, mira si esta profesora me denuncia por algo que no era correcto ni legal”, comentó la mujer quien en ese momento no sabía que la situación no hacía más que iniciar.

Al día siguiente, la citan nuevamente a dirección donde, “yo entro y me dice ‘¿qué pensaste?’, le digo que no voy a renunciar y que procedan como corresponde. Me dijo, ‘ya mismo saca una hoja y renuncia a las horas’. Le digo, que no corresponde y que lo hagan como corresponde”.

La directora del establecimiento, lejos de aceptar la postura de la profesora, amenazó con desplazar a todas las nuevas docentes: “aquí las nuevas no van a venir a hacer problema” y “mamita no se si vas a cobrar el sueldo”, fueron dos amenazas que recibió.

"Ellas lo que hicieron fue tratar de coaccionarme"

Desde ese momento la situación comenzó a empeorar. “Pasaron dos semanas, me enfermo y mande la carpeta médica por la forma legal. Ellas me mandan un articulo 88, que en educación no se usa casi nunca, es cuando vos faltas varios días de forma injustificada”, se te congela el sueldo y da lugar a la cesantía, por esto “hago denuncia en la supervisión”.

“Llega enero y sale un dictamen diciendo que se verifica que estas personas habían falsificado la firma de la supuesta profesora, sugieren un sumario y dicen que se vuelve a cuadro y a mi me desplazan de las horas”.

“En llamadas me amenazaron que iban a hacer todo lo posible para que yo no tome horas. Yo solamente pedí lo que corresponde y ellas lo que hicieron fue tratar de coaccionarme, influir desde lo económico. Ellas me mostraron que es una mafia”.

Los meses pasaron y la docente hasta hoy no pudo cobrar su sueldo, y la situación no parece tener un solución en el horizonte próximo. La mujer dijo, además, que “desde supervisión llamaron a la dirección y le dan la orden que no se me de ningún papel, este supervisor quien supuestamente tiene que velar por los docente, ordena que no se me de ningún papel. La mafia que se manejan ahí es impresionante, como cubrir a un directivo, como cubrirse entre ellos”.

Hoy la profesional de la educación busca visibilizar la situación que vive y denuncia que a pesar de los diversos reclamos realizados, no recibió ninguna solución aunque espera que todo sea favorable.