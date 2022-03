Selva Quipildor, una mujer que inspira con sus ganas de ayudar a otras

La historia del día nos lleva hasta el Barrio Solís Pizarro, en la zona oeste baja. Allí vive Selva Quipildor, una mujer luchadora, de un corazón enorme y que siempre está buscando la forma de ayudar a otras mujeres a empoderarse.

Ella atiende el merendero “Mimo del Alma” y le brinda una taza de alguna infusión con pan que elabora con sus propias manos. En diálogo con InformateSalta, reconoció que el número de personas que tienen necesidades alimenticias, se duplicó. “Es impresionante saber que vos haces esto de corazón, con todo el amor y Dios te da esa ayudita, porque eso nos hace, y nos hace ver que él está con nosotros”, dijo.

En el lugar brindan también otro servicio a la comunidad y que tiene que ver con cursos que pueden servir como opción a una salida laboral. “Son herramientas que ponemos a la mano y al alcance de todos los jóvenes, de todos los vecinos, no importa las edades, como ser sándwich frío, tejido, corte y confección, mecánica del automotor, cursos de inglés, todos los cursos que nosotros hacemos son pensados para ayudar a la gente, a nuestros vecinos y a cualquiera que quiera venir a hacerlo, pero con el objetivo que se aprenda bien y pongan muchas ganas de ellos al 100%, esto puede ser su microemprendimiento propio”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta.com.ar)

Selva es mamá, abuela pero también hija y aseguró que el mejor ejemplo que tuvo en su vida fue el de su madre. “Yo también necesito un abrazo. Yo con mi mamá unida para todo, mi compañera incondicional, mi amiga, esa mujer que me dio ese ejemplo para ser hoy yo lo que soy, como soy, con mis pensamientos bien claros y los pies sobre la tierra y con este objetivo de ayudar, porque esos son los principios que me enseñó mi madre. Se me fue mi mamá, se fue ese ejemplo de mujer, porque una mujer así como ella es lo que yo quiero ser”, manifestó.

Finalmente, dejó un mensaje de aliento a aquellas mujeres que no se animan a salir al mundo. “A todas las mujeres quiero decirles que si están viviendo algo en sus casas, en sus hogares, guardadas en las sombras, porque hay alguien que le dice “vos nos servis para nada”, vos ahí te tenes que quedar y esperar que yo te traiga esa miseria. Mujer no, no cometas ese error de quedarte guardada, no, porque cuando vos te atrevas a dar ese paso adelante, vas a ver la luz, vas a ver que el cielo es azul, vas a ver que ese sol si brilla y brilla porque vos sos importante, porque sos mujer, simplemente porque sos mujer, estas capacitada para todo. Nosotras las mujeres podemos todo lo que nos propongamos, atrévete a abrir la puerta, da ese paso adelante y ya vas a ver que tu vida va a cambiar porque así va a ser”.