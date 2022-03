El secreto de la ex Miss Universo que tiene 75 años pero aparenta tener 30

Apasra Hongsakula tiene 75 años y es toda una celebridad en su país natal: Tailandia. Con 18 años fue coronada como Miss Universo. Corría el año 1965 y, desde entonces, han pasado 57 años. Un tiempo que parece no haber pasado por esta exreina de la belleza que prácticamente no ha envejecido y cuyo aspecto asombra a propios y extraños en redes sociales.

La ex Miss nació en la ciudad de Bangkok el 17 de enero de 1947. De pequeña fue apodada por su madre con el mote poco acertado de ‘pook’, que significa ‘gorda’. En su adolescencia, sus padres la enviaron a un internado de jóvenes ubicado en Penang, Malasia donde, una vez que adelgazó, empezó a llamar la atención de sus compañeros y profesores por su belleza y elegancia.

Su vida cambió por completo a los 17 años cuando se presentó al certamen de Miss Tailandia, cuya corona ganó al destacar entre el resto de las aspirantes. La conquista de ese concurso hizo que empezara a llamar la atención en su país y comenzara a acaparar los focos de los medios de comunicación.

De acuerdo con el libro ‘Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia, 1913-1974?, fue la propia Reina de Tailandia, su majestad Sirikit, esposa del rey Bhumibol Adulyadej, la que se encargó personalmente de preparar a la concursante para la ceremonia de Miss Universo y con la que mantiene una estrecha relación de amistad hasta nuestros días.

Fue la única mujer de cabello oscuro incluida entre las cinco finalistas. De hecho, Apasra derrotó a las representantes de Holanda, Finlandia, Suecia y Estados Unidos, para alzarse con el título de Miss Universo en una gala celebrada en Miami Beach el 24 de julio de 1965. Fue la segunda mujer asiática y la primera de su país en lograrlo.

Conquistó al publico y al jurado con su belleza exótica y destacó por su elegancia natural, una piel de porcelana y una regia serenidad, cualidades todas ellas que estaban fuera del estereotipo latino o caucásico que predominaba en el certamen de belleza.

Tras recorrer el mundo durante su año de reinado, coronó a su sucesora, la sueca Margareta Arb Arvidsson, y regresó a su país natal, donde fue nombrada embajadora cultural por la Autoridad de Turismo de Tailandia. En 1967 se casó con un primo hermano de la reina Sirikit, un millonario dueño de un centro comercial con quien tuvo un hijo, pero se divorciaron dos años después. De un segundo matrimonio, que también acabó en divorcio, también dio a luz a otro varón.

Buena alimentación y ejercicio diario

Apasra llegó a ser miembro del jurado de Miss Universo en dos ocasiones. La primera en 1973 en Grecia y la segunda en 1979 en Australia. También estuvo presente durante el concurso de 2005 que se celebró en Tailandia. Hoy en día, sigue siendo una figura reverenciada en su país, como si fuera un miembro de la familia real, y está siempre involucrada en campañas en favor de las poblaciones más vulnerables económicamente.

En la actualidad, la exreina de la belleza es dueña de su propio spa en la ciudad de Bangkok. Precisamente una foto promocional de su negocio la devolvió a la fama hace algunos años, dándole su minuto de gloria. A pesar de tener 75 años, luce como si tuviera 30 años, a lo sumo 40, por lo que comenzaron las especulaciones sobre su aspecto.

Ella asegura que su secreto es que tener una buena genética, seguir una buena alimentación con una dieta equilibrada y practicar ejercicio a diario. Sin embargo, no son pocos quienes especulan que la mujer se ha sometido a múltiples cirugías y retoques estéticos, aunque consideraron que estos han sido realizados con mucha precisión debido a lo bien que luce su apariencia.

Ahora Apasra triunfa en Instagram donde publica fotografías familiares, junto a sus hijos y nietos y donde puede apreciarse su juvenil figura por la que no pasan los años. Mientras tanto, sigue con su labor social en Tailandia.