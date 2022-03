“Putin es igual a Hitler” asegura un ucraniano que vive en Salta desde hace más de 20 años

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha llevado a que el mundo pose sus ojos en esa zona del mapa y de repente personas de diferentes partes comiencen a interiorizarse más sobre los países que hasta hace poco eran un misterio. Roman Grytsay es de origen ucraniano, aunque ahora se refiere a sí mismo como argentino, ya que desde hace más de 20 años vive junto a su familia en Salta.

El conflicto internacional se traslada al ámbito familiar en el caso de los Grytsay, ya que los suegros de Roman son rusos y tienen una mirada muy distinta sobre el conflicto en el que ambos países están midiendo sus fuerzas desde hace tiempo.

En diálogo con InformateSalta, el hombre comentó que “cuando era estudiante creí mucho en una Ucrania prospera e independiente. Después me di cuenta que por tener a Rusia cerca y que da mucha influencia, esta nunca va a dejar que prospere. Siempre impone sus condiciones”, comenzó para después explicar que una de las razones por las cuales decidió dejar su hogar es porque: “En Ucrania siempre hay partidos contra Ucrania. Me di cuenta que nunca iba a ver nada bueno”.

"Putin si ocupa Ucrania va a ir más lejos"

“Acá (en Argentina) hay personas que no saben la diferencia entre Rusia y Ucrania. No se trata de que Ucrania es bueno y Rusia es malo, se trata de un sistema político”, asegura sobre las diferencias de los países que comparten historia, pero con el paso del tiempo se han distanciado.

En los últimos años, Grytsay ha visto como Ucrania crece ya que antes los sueldos estaban muy por debajo de su vecino euroasiático, mientras que ahora “Rusia está muy por debajo de Ucrania por el visado europeo”, que permite a las personas viajar y radicarse en diferentes países de Europa sin tantas limitaciones.

Historias que sin duda causan conmoción es la de soldados que retornan a su patria con la esperanza de defenderla, aunque parezca imposible frenar al “Oso Ruso” las brigadas internacionales están completas de soldados dispuestos a dejar todo en el campo de batalla. Al ser consultado sobre esto, el hombre comentó que: “Ya tengo más de 50. Como ya paso tanto tiempo ya cambie de nacionalidad, ahora soy argentino. Por ahora no pienso volver a Ucrania para luchar, si estaría allí estaría peleando. Ahora estoy acá intentando sobrevivir, también tenemos cosas”.

"Es el nuevo Hitler"

En un tono más fuerte dijo: “Yo conozco bien como es Rusia, es dictadura. Claramente este régimen tiene que morir en toda Europa. Putin si ocupa Ucrania va a ir más lejos, él va invadiendo hasta donde le permiten. Es el nuevo Hitler”, y agregó que, “la gente en Rusia esta como envenenada, esta como con los ojos blindados”, esto último se debe según Roman a la poca libertad que viven en ese país que “conozco muy bien, trabajé en Rusia hasta el año 1998. He estado ahí muchas veces, tenía muchos amigos ahora no me quedó ninguno, cuando se anexó Crimea se jorobó todo”.

Los medios de comunicación en Rusia “muestran que todo es perfecto. Es igual a Hitler”, finalizó.