Escribieron "violín" en la camioneta del hombre que abusó a las hijitas de su ex, y la quemaron

El caso de un supuesto abusador de menores convulsionó a un barrio entero.

Luego de que las hijas de la pareja de Diego, el acusado, revelaran que las había tocado mientras dormían, los vecinos decidieron hacer justicia por mano propia.

Mientras el hombre sigue prófugo, la gente se juntó afuera de su vivienda y prendió fuego su camioneta, desatando un peligroso incendio.

Según los propios vecinos, abusó de dos menores y ya habría violado a tres chicas más. Por si fuera poco, se habría masturbado frente a sus víctimas. La denuncia se radicó el pasado sábado por la mañana y, luego de esto, la situación derivó en un conflicto barrial.

Viviana, quien mantuvo una relación de cuatro años con esta persona, declaró que solo vivió con él por un mes y que se dedica a transportar pasajeros mediante aplicaciones.

Según una de sus hijas le escribió a su abuela, “acabo de despertarme porque sentí que me estaban tocando y cuando abrí los ojos vi a Diego. Es la segunda vez que lo hace. Está desnudo en mi pieza y están las nenas también”.

“Se vino la madre de los hijos de él a decirle a la madre de Diego que también había pasado con sus hijas. Si él dice que no hizo nada, ¿por qué no se presenta a dar la cara en vez de estar escondido”, agregó?

Los vecinos le prendieron fuego la camioneta y provocaron un incendio

Por impotencia, los vecinos le destrozaron su camioneta y le escribieron mensajes como “violín”, “gil”, “abusador suelto”, y “escondete”.

No contentos con esto, y, al grito de “los chicos no se tocan”, literalmente destrozaron el vehículo con palos y luego lo prendieron fuego.

Según trascendió a medida que transcurrían los hechos, su propia hija lo habría denunciado por abusador. Además, le envió en vivo unos mensajes a su ex pareja en los que aseguró que “la cagué”.

Fabiana, abuela de las chicas que le enviaron los citados mensajes, declaró que si se lo cruza “lo mato”.

“Si tengo que ir presa voy presa, pero a mis nenas no las va a tocar y a ninguna nena más. Con las criaturas no se juega”, agregó. “Si la justicia no hace justicia, la justicia la voy a hacer yo”, amenazó.

Horas después, la camioneta explotó y el fuego alcanzó una casa lindera con gente adentro.

Rápidamente, llegaron los bomberos y comenzaron a combatir las llamas in situ.

Afortunadamente y luego de un rápido accionar del personal, la explosión no hirió a ninguno de los vecinos presentes.