Detuvieron al joven que fue denunciado por su ex a través de un video

La Fiscalía de Joaquín V. González tomó intervención como noticia criminis tras la denuncia de una joven de 22 años oriunda de esa localidad quien denunció, a través de un video, la situación de maltratos que sufre constantemente por parte de su ex novio.

Según pudo averiguar InformateSalta, el joven de 23 años ya fue detenido e imputado. La víctima, en tanto, será citada en la justicia ya que aún no radicó ninguna denuncia. Sin embargo, el trabajo se inició en base a su testimonio a en las imágenes que se dieron a conocer en redes sociales.

La joven salteña, que decidió irse a vivir a Tucumán al sentirse atemorizada por su ex pareja, con quien mantuvo una relación durante 6 años y grabó un video en el que cuenta el calvario que vive en unos manos.

"Tengo miedo de que me maten. No me di cuenta hasta este año que yo vivía violencia de género porque nunca te enseñan que es la violencia de género, qué es el amor, qué es el odio, pensaba que vivía un noviazgo normal, pensaba que los maltratos eran normales, que la violencia era normal. Pensaba que las violaciones eran normales, hoy me di cuenta de que no..." sollozaba la joven apenas empezado el video.

Alertó durante los primeros minutos la difícil situación. "No puedo más en mi cabeza y no quiero suicidarme, me da mucha vergüenza hablar de esto en público porque yo nunca mostré nada, siempre me tenían callada, siempre me decían que no diga nada porque me podía hacer daño a mí a mis amigos o ponerle una denuncia a mi mamá, que es la persona con más bondad del mundo que hoy está internada, enferma".

Insistiendo de que nadie la escucha ni le cree dijo teme por su vida. "Quiero hacer esto público porque no sé qué me puede pasar, cuando decidí cortar una relación de 6 años por las buenas, hablando diciéndole que no me sentía bien con sus maltratos, infidelidades, con sus mentiras, con su daño psicológico, con sus violaciones. Lo intenté hacer por las buenas, pero me tuve que escapar porque yo no sabía de qué era capaz ese tipo".