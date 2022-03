El crack salteño de 9 años que fue convocado a la Selección Argentina

Tiene 9 años, juega desde que tiene 4 y en su horizonte figura como crack. Salvador Brench fue convocado junto a otros dos niños salteños para el seleccionado de fútbol argentino juvenil que disputará en abril una competencia internacional en Uruguay.

“Empezó en una escuelita del barrio, mis papás viven en Ferroviario, pasó por varios clubes. Ahora juega en Liba”, comentó Mariana, su mamá, en diálogo con InformateSalta.

Salvador juega de 5, es categoría 2012 pero en el torneo internacional jugará para la 2011, dijo su mamá quien asegura ser “la fan número 1” mientras se muestra muy orgullosa de los logros de su hijo y de ver como se divierte dentro de la cancha. “Esta entrenando a full”, continúa y recuerda la pasión con la que vive cada partido “llora cuando pierde y llora de emoción cuando gana”.

Mariana vive esto con mucha emoción, “dejando de lado reuniones familiares, acostarnos temprano, no salir con amigas porque se que me voy a acostar tarde y quiero estar con él. Es un orgullo gigante, el día de mañana capaz que mi hijo no quiere dedicarse al fútbol pero mientras que el pueda vivir toda experiencia que se le presente yo voy a estar al pie del cañón siempre”.

Un punto importante que se debe considerar es el costo elevado y en dólares “porque el niño tiene que pagar una inscripción para el torneo. Desde la Secretaria de Deportes nos van a dar una mano”.