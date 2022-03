Trabaja como albañil, ganó 22 millones en la Quiniela y quiere abrir un comedor

Daniel es de Sáenz Peña, provincia del Chaco. Trabaja como albañil y hace unos días se convirtió en el flamante ganador de 22. 400.000 pesos en la Quiniela Poceada de Lotería Chaqueña con los números 11, 16, 44, 67 y 87.

El hombre de 40 años había jugado en la Subagencia 670/08 de Walter Balbuena, ubicada sobre la calle Moreno al 200 de la ciudad termal. El pasado jueves 10 de marzo se enteró que había ganado los 22 millones, contaron en ChacoCharata,net. “Esa noche me llegó el extracto a mi celular y me puse a controlar, tranquilo. Cuando vi que tenía los cinco números me quedé duro. Me empezó a doler el pecho, no podía hablar”, dijo el ganador.

“Siempre le pegaba hasta cuatro números, estaba muy cerca, y que el jueves por la noche antes de apostar sus números de siempre, decidió que la maquina le tire los números al azar, y fue con ese cartón que sacó más de 22 millones de pesos”, contó Daniel en diálogo con Diario Norte.

El chaqueño ganó la Quiniela Poceada de Lotería Chaqueña. Foto: Diario Norte

En cuanto a qué hará con el dinero, el chaqueño dijo que le gustaría hacer un irse de vacaciones con su familia: “nunca supimos que es eso, porque no nos alcanza la plata para poder llevar a nuestras dos hijas, junto con mi esposa unos días por ahí”, afirmó el ganador.

Además Daniel aseguró que con el dinero le gustaría cumplir uno de sus sueños y también ayudar a quienes más lo necesitan. “Quiero abrir mi propio taller metalúrgico y también un comedor para ayudar a los chicos y a la gente de mi barrio”, finalizó el flameante ganador de la lotería.