Todo lo que tenés que saber del River-Boca de este domingo

Cada vez falta menos para que se juegue el Superclásico que se llevará adelante este domingo a las 19:00 en el estadio Monumental en Núñez. Enterate todo lo que tenés que saber en la previa del River-Boca.

Pasó el viernes y solamente el sábado nos separa del Superclásico del domingo. En la fecha de los clásicos, el River-Boca se lleva todos los títulos y fotos y por eso, te contamos todo los detalles.

Gallardo confirmó el once titular en conferencia de prensa

El técnico de River cambió de costumbre y les dio la primicia a los periodistas en la sala de prensa del River Camp: “Armani; Rojas, Díaz, González Pirez, Casco; Pérez; Simón, Fernández, De la Cruz; Barco y Álvarez.

Intencionalmente o no, el DT tomó distancia de lo que ocurre en la vereda de enfrente. Marcó un contraste fuerte con un Boca que no sólo no ratificó su formación y recién empieza a encontrar un rumbo en este semestre sino que, además, pareció intentar marcarle la cancha al árbitro Darío Herrera en la previa o, de mínima, abrir el paraguas recordando la expulsión de Rojo en el último derbi. Y eso sin contar todo el episodio de especulaciones que implicó la supuesta recomendación de un chamán para que el CABJ decidiera jugar con su camiseta alternativa en Núñez por primera vez.

En Boca juega Benedetto y hay una duda

Sebastián Battaglia no dijo de corrido en la conferencia de prensa con qué equipo va a salir a jugar este domingo desde las 19 en el Monumental como sí hizo Marcelo Gallardo, aunque el técnico de Boca, de alguna manera, dejó claro con sus decisiones cuál será el 11 que disputará el superclásico en Núñez.

Lo primero que llama la atención es la presencia de Darío Benedetto. El Pipa, que se recupera de una lesión muscular, comenzó a entrenar a la par de sus compañeros esta semana y ya formó parte del 11 titular. Y pese a que Battaglia en conferencia dijo que “los necesitamos a todos bien” y en su mejor versión, en principio no sería el caso del delantero de 31 años, que va a jugar únicamente porque se trata de un superclásico y él mejor que nadie sabe lo que significa.

Con el goleador adentro, la duda pasa por saber si el enganche será el pibe Aaron Molinas, como Battaglia probó durante todos estos días, o si se inclinará por incluir a Oscar Romero aunque arrastre algunas molestias físicas.

¿Los 11? Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Aaron Molinas u Oscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto.​

“No somos Estudiantes”: aseveró Gallardo contra Boca

A la hora de meterse de lleno en la previa del partido, el Muñeco destacó que “nos desafiamos a ser mejores” y se mostró muy conforme con la actuación del equipo ante Gimnasia: “Dominamos plenamente el segundo tiempo y eso es muy difícil de ver en el fútbol argentino”, destacó. Mientras tanto, también analizó la postura que mostró Boca en su último partido en La Plata contra el Pincha y les dejó un aviso a Battaglia y sus jugadores.

“Si me dejo llevar por el último partido del rival, cambió ciertas piezas y puede ser un partido bien jugado más allá de la fricción, la tensión y lo físico, que va a tener un rol preponderante. Hay buenos jugadores en campo. Pero nosotros tampoco somos Estudiantes. Tenemos otra forma diferente de jugar y el encuentro puede ser vibrante desde el juego. El que funcione mejor como equipo y esos jugadores de categoría de ambos equipos, si están inspirados, puede andar por ahí”, fue el mensaje que bajó Gallardo a la hora de analizar el partido del domingo.

El Superclásico de la Reserva finalizó sin goles

River y Boca jugaron un superclásico repleto de condimentos este viernes por la mañana en el River Camp. Con Matías Gallardo de titular en el local, con papá Marcelo y algunos futbolistas del plantel profesional millonario siguiendo el encuentro desde un costado, con Cascini y el castigado Almendra en la tribuna, y con el indultado Alan Varela desde el arranque en el equipo visitante.

Estaba todo dado para que fuera un partidazo, con la lluvia como invitado, pero no pudieron romper el cero. Y no porque haya sido un superclásico de Reserva aburrido, sino más bien porque los arqueros de los dos equipos fueron las grandes figuras y sellaron sus arcos.

Franco Petroli y Leandro Brey se lucieron con apariciones importantes, cada uno debajo de sus tres palos. Probablemente la mejor haya sido la de Petroli en la última jugada del partido: un cabezazo de Taborda, de pique al suelo, y estirada monumental del joven arquero para mandarla al córner.

Fue empate sin goles en el anticipo del más importante de los superclásicos. Que no se repita.

El tarotista de Boca no se animó a dar un ganador

Giorgio Armas, el tarotista de Boca que suele dar sus predicciones en Olé, ve un superclásico parejo, en el que podría no haber diferencias: “En este partido veo todo muy parejo, me sale todo muy parejo, no logro encontrar un favorito para el domingo”.

Sobre la camiseta amarilla y la polémica que se armó en torno al pedido de Boca para poder utilizarla en el Monumental, con una supuesta recomendación de un chamán de por medio, Armas fue claro: “Yo no 2veo nada raro alrededor de esa camiseta y de ese color. Boca la eligió, y por algo será…”.

Y bajó un mensaje de paz de cara al Súper: “A los hinchas de River le pido que bajen un cambio, como digo, veo complicaciones el domingo, no es una final en donde podría haber mucha energía, este es un partido de Liga, en donde todavía falta mucho para la clasificación. Les pido que bajen un cambio para que no haya violencia, se tienen que tranquilizar”.