La nueva vida de Noelia Pompa en España, de ser bicampeona en “ShowMatch” a brillar en la TV europea

Hay caminos en la vida que pueden ser pensados desde el primer momento. Otros, azarosos. La mezcla de la suerte, la casualidad y esa búsqueda, muchas veces, dan lugar a éxitos anhelados. Noelia Pompa puede dar fe de eso.

La bailarina se fue a vivir a España en 2016 solo por un tiempo y se quedó hasta ahora. Con varios trabajos exitosos en la Argentina, primero, y en ese país, después, en la última semana tuvo un paso brillante por el reality Italian’s Got Talent, lo que le da cada vez más proyección a su talento.

Cómo se hizo conocida en la Argentina

La gran popularidad de Noelia Pompa en la televisión de la Argentina fue a comienzos de la década pasada, hace exactamente 10 años, cuando se consagró bicampeona del Bailando en ShowMatch.

Pompa formó dupla con Hernán Piquín, con quien parecía llevarse de maravillas, pero las cosas no quedaron tan bien con el bailarín, un tiempo después.

En una entrevista con Implacables, la artista repasó que si bien aprendió mucho con su entonces compañero, “no curtía tantas cosas” con él. “Super conectábamos para la pista, pero cada uno hacía la vida por su lado”, aseguró.

La bicampeona del Bailando, además de triunfar en la tele, tuvo un paso fenomenal por la obra Stravaganza, creada por Flavio Mendoza. Con el coreógrafo se entendía a la perfección arriba del escenario, pero también afuera.

Cuándo se fue a vivir a España

Noelia Pompa se fue a vivir a España en 2016, cuando le salió la posibilidad de trabajar un tiempo en la obra The Hole.

“Estaba atravesando un momento bastante malo internamente. Me iba a ir por un año y pasaron cinco”, recordó en una entrevista en 2021 en elnueve.

Esa chance hizo que su vida en el viejo continente se extendiera hasta el presente. En esa obra, estuvo tres años. La bailarina suele compartir algunos momentos importantes de su vida en España en su Instagram: salidas, presentaciones o momentos de reflexivos.

“Cada vez que voy a ver teatro me doy cuenta la felicidad que me da ver la entrega de los artistas, cada número, interpretación, el vestuario, escenografía, la improvisación si algo no sale como lo esperado”, escribió, hace unos meses, cuando estuvo en el relanzamiento de la puesta en escena en la que trabajó tres años.

En ese mismo posteo, además, dejó una opinión muy profunda sobre su vida. “El destino me ha traído a este mundo por una causalidad (...) Me dedico al arte y aún no creo del todo lo bendecida que soy por estar en este camino”, comentó.

Estuvo a punto de volver a trabajar en la Argentina en 2021, pero como le ofrecían estar en ShowMatch fija sin poder ir y volver a España, prefirió no aceptar.

En ese lapso, le salió la oportunidad de rodar una serie. Se trata de la producción Paraíso, que está disponible en un servicio de streaming de ese país, y en la que interpreta al personaje de una “villana malísima”, según contó.

El impacto que generó Noelia Pompa en “Italian’s Got Talent”

En sus redes sociales, la actriz también habló de su participación en el reality italiano Italian’s Got Talent y de lo que generó en el jurado.

“Otro sueño, bailar en la tierra de mis antepasados. Me siento una persona afortunada. Claro que no podría haber sido posible sin mi compañero Iván, que con tanta predisposición y talento me ha hecho brillar”, aseguró.

Luego, en diálogo con TN Show, explicó que todavía no sabe si pasaron de ronda, aunque los jurados les dieron devoluciones muy positivas sobre su performance.

Pompa demostró su destreza en la pista cuando a Iván Anrriquez. Durante el show se la vio muy segura y con una felicidad que contagió a todos.

"Fue una gran experiencia llegar a la TV de Italia. Cuando me llamaron me crucé con Iván, con quien había trabajado en Stravaganza con Flavio Mendoza, y nos pusimos a ensayar", contó.