Libres del Sur congregó 12.000 salteños en la marcha del 24M

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se desarrollo en Salta una histórica y contundente movilización, la masividad de la convocatoria realizada por Libres del Sur llevo a cubrir mas de 14 cuadras donde aproximadamente 12 mil salteños marcharon. Encabezaron esta marcha los concejales Ignacio Palarik y Malvina Gareca, junto a Matias Assennato. Estuvieron presentes entre otros dirigentes el Diputado Nacional Emiliano Estrada y el Senador por La Caldera Miguel Calabro.

Miles de personas se movilizaron por la Memoria, y en contra de los ajustes que plantea el FMI para nuestro país, la consigna de la convocatoria fue no solo recordar una fecha sino reinvicar la defensa de los derechos humanos en el presente.

“Marchamos este 24 porque, el ajuste del FMI viola los Derechos Humanos, porque no hay derechos humanos si hay inflación. No hay derechos humanos si no hay oportunidad de desarrollo para los jóvenes. No hay derechos humanos si no hay acceso a la salud, si faltan las fuentes de trabajo. No hay derechos humanos si hay familias en la pobreza", manifestaron desde la organización.

Los referentes del Libres del Sur agradecieron la masiva participación ciudadana y reconocieron el crecimiento del espacio en base a que “estamos siempre presentes, haciendo lo que hace falta en cada barrio, estamos con la gente, asegurando allí los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, al alimentación, a través de los merenderos, de la constitución de cooperativas, con el arreglo de escuelas, el acondicionamiento de espacios públicos, con la apertura de guarderías y círculos infantiles, con cursos de capacitación de oficios”.

Finalmente aseguraron “nuestro trabajo diario y particularmente esta movilización es con memoria, pero también con perspectiva de presente y futuro”.