Patricia Bullrich quiere ser presidenta, pero le teme a una interna con Macri

Patricia Bullrich habló sobre el futuro político del Pro dentro de Juntos por el Cambio y el camino hacia la presidencia en 2023. La exministra de Seguridad de Macri remarcó diferencias puntuales con Larreta, pero llamó a unirse con la UCR y disputarse el poder en las internas del próximo año.

"Hay que dejar de tirar golpes hacia dentro de Juntos por el Cambio y trabajar en un programa entre todos. El adversario político está en otro lado. Nadie va a ganar votos atacando al Pro, ni al radicalismo. Hay que estar en el dial de la sociedad que nos pide bajar la inflación, terminar con la corrupción y los impuestos", declaró Bullrich.

Si bien no expresa literalmente que va a ser candidata a presidenta en las próximas elecciones, la titular del Pro ya piensa en un plan: "Argentina necesita un cambio total, valiente y profundo, para hacer eso se precisa personalidad. Hay tres o cuatro maneras de bajar la inflación, las vamos a decir en el tiempo exacto, pero lo tengo bien clarito", dijo a La Nación.

Al ser consultada sobre la interna dentro del Pro, con la posibilidad de que Macri sea candidato a presidente nuevamente o el lanzamiento de Larreta, sostuvo: "Siento que Mauricio no se ve presidente de nuevo, sino en otro lugar. No estoy pensando en una competencia contra Macri, es algo que no me gustaría responder, eso me enfrentaría o me subordinaría contra él. Si él tiene que inclinarse por Larreta o por mí, eso significaría la ruptura del Pro".

"El que gane las PASO trabajará el proyecto que integra a Juntos, habrá una base de proyecto común", añadió Bullrich diferenciándose del actual Gobierno nacional de Alberto Fernández, en el que la interna entre peronismo y kirchnerismo es cada días más profunda.

Por último, aclaró: "La tibieza en la presidencia no nos sirve, es la convicción que uno debe tener. Hay que abrazar a los que se van a acercar para cambiar, no para que les garantices sus privilegios.