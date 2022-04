El fútbol de luto: falleció el Chango Cárdenas, gloria de Racing

Juan Carlos "Chango" Cárdenas murió este miércoles a los 76 años de edad, luego que su salud desmejoró en las últimas semanas, lo que causó un profundo dolor en el ambiente del fútbol, principalmente en Racing Club, que lo recordará por siempre como el autor del gol más importante de su historia, que le dio el título en la Copa Intercontinental 1967 ante el Celtic de Escocia.

La confirmación llegó a través de la propia institución de Avellaneda en su cuenta oficial de Twitter, en el que abrazó "a todos sus familiares y amigos" en este delicado momento.

Cárdenas había transitado el coronavirus en enero de 2021 y, según pudo averiguar Clarín, su salud empezó a flaquear cuando empezaron a fallecer todas las glorias de su generación: Oscar Martín (capitán de la Academia campeón del mundo), Agustín Mario Cejas, Osvaldo Perfumo y Rubén Osvaldo "Panadero" Díaz, entre otros.

Aquel zurdazo desde 35 metros con el que venció al arquero John Fallon en el estadio Centenario de Montevideo el 4 de noviembre de 1967 se repetirá constantemente durante los próximos días en canales de televisión y se viralizará en redes sociales, dando el marco de lo que representó no sólo en la historia de Racing, sino también para el fútbol argentino.

Porque es cierto que luego vinieron varios títulos mundiales más como el de Estudiantes de La Plata (1968), Independiente (1973 y 1984), Boca (1977, 2000 y 2003), River (1986) y Vélez (1994), pero nadie le va a quitar el orgullo a los Académicos por haber sido los primeros en conseguir esta hazaña.

"¿Si soñé con este gol? Yo me ilusionaba con ser jugador profesional, con dejar las canchas de tierra y la pelota de media de Santiago del Estero y triunfar en el fútbol. Porque me vinieron a buscar River, Independiente y San Lorenzo. Pero era hincha de Racing y no pensaba en ponerme otra camiseta", le contó Cárdenas en 2017 a Clarín, que lo acompañó hasta Montevideo 50 años después de su mayor gesta.

"Yo siempre remataba de derecha. Pero hay que saber escuchar. Hubo un hombre del fútbol al que tuve la suerte de conocer. Era Carlos Peucelle. Había sido una gran figura en River. Coincidimos en un almuerzo. También estaba el Chueco García, el Poeta de la Zurda. Ellos sabían que yo venía a jugar al fútbol, pero no conocían en qué puesto me desempeñaba. Les conté que era 9. Entonces Peucelle me dijo: 'Pibe, para ser siempre titular y adaptarte al juego que quiera el técnico, tenés que pegarle con las dos piernas'. En Racing había un paredón y, a partir de esa enseñanza, empecé a practicar mucho con el pie izquierdo. Curiosamente, hice los dos goles más importantes de mi carrera de zurda", completó quien era diestro, pero usó toda su calidad para poner el 2-1 de aquella final.

La carrera de Cárdenas, si bien se vincula directamente con Racing Club donde desembarcó en su adolescencia cuando jugaba en Unión de Santiago del Estero, también dejó un paso por Nueva Chicago, para disputar el torneo de Primera B en 1964. Entre el 72 y el 76 estuvo en México: Puebla y Veracruz fueron sus clubes.

Con la camiseta celeste y blanca, la que volvió a vestir para su retiro en 1976, también consiguió los títulos en el torneo de Primera División 1966 y la Copa Libertadores 1967.

En 2014, cuando fue reconocido por la Legislatura porteña como "Personalidad Destacada del Deporte", fue sorprendido por un fanático que tenía tatuada en su espalda su cara besando la Copa Intercontinental.

El Chango siempre se lamentó que el equipo dirigido por Juan José Pizzuti haya trascendido en una época sin tanto medio de comunicación que destaque aquella gesta histórica en la década del 70.

"Lo que está hecho, hecho está. Es como decir que Gardel va a cantar mal. Tenemos una historia muy rica, la gente hoy reconoce aquel brillante equipo. Desgraciadamente no había los mismos medios de comunicación como en la actualidad. Viajamos; ganamos títulos internacionales; jugamos contra el Bayern Munich, Real Madrid, Santos y les ganamos. Juan José Pizzuti fue gestor de ese equipo, con grandes hombres, sobre todo, ganadores por naturaleza", recordó alguna vez.