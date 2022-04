Nena de 4 años rompió en llanto y contó que la violaron: "El tío Gonzi me llevó al lavadero..."

El tío Gonzi me tocó". Con esas palabras, una nena de cuatro años le contó a su papá Axel Davalos, que su tío de 17 la había abusado sexualmente, en la vivienda situada en Moreno en la que reside junto a la familia de su madre. La denuncia por abuso sexual fue realizada en la comisaría de la Mujer de Hurlingham.

Era el sábado 19 de marzo, la menor volvía de un cumpleaños acompañada por su papá y su pareja, cuando comenzó a manifestar que tenía "dolor abajo", a la vez que se señalaba la zona vaginal. Su papá le preguntó si se había golpeado o si alguien la había tocado. La nena negaba hasta que los ojos se le pusieron vidriosos llenos de lágrimas. "Yo le dije que no tenga miedo que nosotros la íbamos a cuidar", dijo Jimena Romero en diálogo con Crónica. Contenida por las palabras, la nena rompió el silencio y reveló el infierno del que había sido víctima. "Nunca me imaginé que nos iba a contar lo que contó", expresó Romero.

"El tío Gonzi me tocó. Estábamos jugando. Me dijo que no le diga a nadie porque sino no me iba a querer más", le habría contado la nena a su papá y a la novia de este, según consta en la declaración de la denuncia penal.

Cuando le preguntaron cómo ocurrió, la menor se puso la mano en la vagina por encima del pantalón y mostró como la habría tocado el acusado.

No obstante, de acuerdo al testimonio de la menor, los abusos habrían ocurrido más de una vez, una en la pieza del acusado y otra en el lavadero de la casa, "cuando estaba jugando con la bici y el tío Gonzi la tocó". Los hechos denunciados habrían tenido lugar en la casa de Moreno, donde la menor vive junto a su madre, sus abuelos maternos y sus dos tíos.

"El padre quedó nublado, no sabía que hacer y a mí me parecía que tenía que revisarla un médico", contó Romero.

Inmediatamente, la nena fue trasladada al Hospital Municipal de Hurlingham San Bernardino, donde se constataron signos de abuso sexual.

"La llevé al hospital para sacarme la duda y me dijeron que era todo verdad", relató Davalos.

Desde entonces, la Justicia ordenó que la menor quedó a cargo del padre, que vive en Hurlingham. No obstante, la nena está con medicación y asistencia psicológica.

Abuso



El abuso sexual infantil se trata de un delito que consiste en la utilización de un menor de 16 años, para satisfacer los deseos sexuales de un adulto, siempre que este tenga al menos 5 años más que la víctima. La relación existente entre el adulto y el menor es asimétrica, de modo que el adulto es quién ostenta el poder mientras que, el niño queda sometido sin posibilidades de defenderse.

Se estima que la mayoría de los abusos sexuales a menores se dan en el ámbito familiar, siendo estos casos los más traumáticos para las víctimas ya que éstas empiezan a desarrollar sentimientos contradictorios entorno a la confianza, a la protección y al apego que tienen con los miembros de su familia.

En cualquier caso, los menores que son víctimas de estos tipos de abusos sexuales suelen sufrir consecuencias psicológicas que pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo del menor y, por ende, se convierten en un factor de riesgo importante para el desarrollo de gran diversidad de trastornos psicopatológicos en la edad adulta.