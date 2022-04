Lili recuperó el carro de golosinas: estaba escondido y desarmado en Villa San Antonio

Tras la triste noticia que vivió Liliana cuando se dio con que se habían llevado su carro de venta de golosinas y con el 38 años de trabajo, en la tarde del mismo lunes y tras la colaboración de la gente se pudo llegar hasta donde estaba escondido y ya casi desarmado el carro, en V° San Antonio.

"Recibí mucho apoyo y de ahí me dieron la información de dónde estaba mi carro. Nombre y apellido de toda esa gente. No estaba lejos, estaba en las Astigueta al 800 en V° San Antonio. Hasta el último momento se negaron. Quiero agradecer al a policía de la Segunda" contó emocionada la mujer.

Liliana relató que cuando llegó al domicilio vio parte de su carro. "Nos hacen entrar y lo veo de los escombros, le veo una puntita que ningún carro tiene. Ya lo habían desarmado, lo tenían en bolsas las golosinas, me entregaron parte de la golosina".

Se mostró agradecida con el joven que brindó la información sobre el paradero del carro. A su vez entre lagrimas contó que papás y comunidad en general estaban dispuestos a colaborar para que tenga un nuevo carro.

"Me querían comprar carro, no sabía que me querían tanto. Me querían dar plata. Quiero agradecer a toda la gente buena. Yo viví del carro, crié mis hijos, son 38 años".

En cuanto al robo contó que tuvo que dejar de guardar el carro en la Escuela y alquilar un espacio que es desde donde robaron su herramienta del trabajo.