Nene salteño padece una enfermedad que no tiene cura y pide ayuda a la comunidad

Jere tiene 7 años y nació con distrofia muscular de Duchenne, un trastorno de origen genético que debilita progresivamente los músculos del cuerpo. A través de su canal de Youtube cuenta sobre su padecimiento y cómo podemos ayudarlo.

“Se me pueden romper los huesos si me golpeo fuerte, puedo quebrarme. A mí no me gusta estar así pero tengo que soportarlo. Como ven, tengo una silla que les quiero mostrar, es como un coche que me ayuda mucho, por eso les quería contar que es muy feo lo que estoy pasando. Den like y millones de like para que yo pueda mejorar esta enfermedad. Sigan mi canal, Yo soy Jere”.

Se trata de Trastorno hereditario caracterizado por la debilidad muscular progresiva que, generalmente, se manifiesta en los niños varones.

La mayoría de las personas con distrofia muscular padecen del síndrome de Duchenne. Las niñas pueden ser portadoras y verse moderadamente afectadas, aunque la enfermedad suele afectar a los niños.

Los síntomas incluyen caídas frecuentes, dificultad para levantarse o correr, marcha de pato, gran tamaño de las pantorrillas y trastornos del aprendizaje. No tiene cura pero la fisioterapia y los medicamentos, como los corticosteroides, pueden controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.