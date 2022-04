Adicciones, su hijo le roba y le pega para comprar drogas en B° San Ignacio

El infierno en carne propia es lo que vive una mamá y su familia en manos de uno de sus hijos de 21 años que es discapacitado y padece adicciones. Antes padeció con el padre del joven y hoy le toca revivirlo con él.

Ante esto Mercedes dijo por QPS. "Así como intenté ayudarlo también lo tuve que denunciar por todo lo que me hace. El tiene una perimetral, pero el domingo llegó a la casa e ingresó pateando la puerta. Yo llamé a la policía, vinieron, se lo llevaron, pero después lo soltaron porque es discapacitado".

Cuenta que tras ser liberado "Volvió y me amenazó. Así vivimos en mi casa. ¿Qué están esperando que nos maten? Me agrede, me escupe y me insulta " lamentó.

Actualmente su hijo duerme en la calle ya que Mercedes agotó todas las posibilidades a su alcance para ayudarlo pero lamentablemente el joven no acepta la ayuda.

"Intenté hablarlo por las buenas, intenté ponerlo en rehabilitación, él mismo no quiere. Cada día es peor. A mí me toman como mala madre yo ya hice todo lo que pude" sostuvo la mujer.

Explicó que a pesar de que ella quiera internarlo al ser mayor de edad y con una discapacidad no puede hacerlo si él no lo quiere.

"Inclusive ellos tienen que pedir un psiquiátrico para que lo declaren insano porque el cobra una pensión por discapacidad. No pueden hacer nada, qué están esperando que nos mate. Hace años que yo pido que hagan algo con él".