Quiénes son los argentinos en la lista de las personas más ricas del mundo

La revista Forbes publicó el ranking de los empresarios más ricos del mundo, en su número 36, donde se puede ver que la guerra, la pandemia y los mercados lentos golpearon a los multimillonarios este año: en esta edición hay 2668, 87 menos que en la anterior.

En este grupo, que tiene un valor colectivo de US$12,7 billones (US$400.000 menos que en 2021), hay seis argentinos.

Se trata de Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre; Gregorio Pérez Companc; Alberto Roemmers, dueño de los laboratorios que llevan su apellido, Alejandro Bulgheroni, del grupo inversor en petróleo; Eduardo Costantini, dueño de Consultatio, y Eduardo Eurnekian, de Aeropuertos Argentina 2000, entre otras compañías.

Marcos Galperin - Puesto 764

El fundador de Mercado Libre, que crecía año a año, bajó unos escalones esta vez.

Cayó hasta el puesto 764, abandonando el selecto grupo de los 500 más ricos del mundo que integró el año pasado, cuando se ubicó 440 en el ranking.

Según la revista Forbes, su fortuna es de US$ 3.900 millones.

Gregorio Pérez Companc - Puesto 1096

El empresario, ya retirado, representa a toda la familia en el ranking de Forbes.

Entre sus empresas se encontraron Servicios Especiales San Antonio SA, Petroquímica Cuyo SAIC, Minera Sierra Grande SA, Somargen SA, Petrosur SA, Banco Río de la Plata SA, La Patagonia Compañía de Seguros SA y PeCom Agropecuaria SA, muchas de las cuales fueron vendidas a Petrobras en 2002.

Tiene una fortuna de US$ 2800 millones.

Alberto Roemmers - Puesto 1292

La fortuna de este empresario, dueño del laboratorio homónimo, cayó de US$ 3000 millones a US$ 2400 millones, pero aún así escaló unas posiciones en el ranking, pasando del puesto 1444 del año pasado al 1292 este año.

Alejandro Bulgheroni - Puesto 1579

La fortuna de Alejandro Bulgheroni, hombre que se desenvuelve en el negocio del gas y el petróleo, asciende a US$1900 millones, lo que lo ubicó en el puesto 1579 de la lista de Forbes (bajó 654 puestos, desde la posición 925 en la que estaba ubicado en la edición anterior).

Eduardo Costantini - Puesto 1929

El dueño de Consultatio, dedicado a bienes raíces, y fundador del Malba, no estaba el año pasado en el ranking.

Este año se posicionó en el puesto 1929, con una fortuna que, según Forbes, es de US$ 1500 millones.

Eduardo Eurnekian - Puesto 1929

Argentino de origen armenio, Eduardo Eurnekian (88) es dueño de una fortuna estimada en US$ 1500 millones.

Es mentor de docenas de empresas, con más de 10.000 empleados.

Ascendió en el ranking de Forbes, al pasar del puesto 2263 en 2021 al actual 1929.

El top ten en el mundo

En el privilegiado círculo de los diez primeros puestos entre los multimillonarios mundiales se encuentran: 1) Elon Musk, dueño de Tesla, con US$ 219.000 millones; 2) Jeff Bezos, dueño de Amazon, con US$ 171.000 millones; 3) Bernardo Arnault y familia, de LVMH, con US$ 158.000 millones; 4) Bill Gates, fundador de Microsoft, con US$ 129.000 millones; 5) Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, con US$ 118.000 millones; 6) Larry Page, cofundador de Google, con US$ 111.000 millones; 7) Sergey Brin, de Google, con US$ 107.000 millones; 8) Larry Ellison, cofundador de Oracle, con US$ 106.000 millones; 9) Steve Ballmer, de Microsoft, con US$ 91.400 millones, y 10) Mukesh Ambani, de Reliance Industries, con US$ 90.700 millones. /La Nación