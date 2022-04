Varios expertos aseguran que la Argentina tiene un huso horario que no corresponde a su territorio

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Mendoza se trató un proyecto para cambiar el horario en invierno para ahorrar energía y aprovechar la luz solar. Sin embargo, resurgió un histórico problema a nivel nacional: el huso horario.

“El error grande que tiene la Argentina es tener un huso horario que está mal para su territorio nacional”, explicó la directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE) del Conicet, Andrea Pattini.

Leé también: Por la falta de dólares, advierten que habrá cortes de gas para la industria este invierno

El proyecto que presentó el diputado Jorge Difonso apunta a mover el huso de -3 a -4 en el horario de otoño a invierno para poder aprovechar la luz natural. A la sesión acudieron varios investigadores, entre ellos Pattini y el biólogo e investigador del Conicet, Diego Golombek, que instaron a resolver primero el error del huso horario.

Ahora bien, ¿por qué dicen que hay un error? Pattini expuso que “el huso horario que debería tener toda la Argentina es -4? y actualmente está en -3. Esto se debe a las alternancias que se fueron dando a lo largo de los años, cuando se modificaba el horario en verano y en invierno.

El problema fue que en 1969 quedó permanente la zona horaria -3 y no se regresó al huso correspondiente. “No sabemos qué pasó, se equivocaron y en vez de volver al -4, se quedó en -3?, cuenta la experta.

Sí. Modificaciones hubo después de ese año, incluso hubo cambios estacionales, pero todos arrastraron el error. Incluso en 2007/2008 se hicieron cambios de horario, pero cada vez alejaban más el huso del que realmente debería ser, ya que pasaron de -3 a -2, cuando correspondía de -4 a -3.

Por eso, como primera instancia, los investigadores presentes promovieron la idea de “corregir el problema” que engloba a todo el territorio nacional y luego dar la discusión sobre los cambios en invierno y verano.

Aclaró: “Creemos que está buena la iniciativa y es positiva, pero esto no es válido para una sola provincia, tiene que ser para todo el país. Esperamos que los diputados nacionales se prendan en esta movida y den lugar a la discusión”.



Qué diferencia hay entre el huso horario y los cambios estacionales

Puede prestar a confusión, pero cuando hablamos de cambiar el huso horario hacemos referencia a poner el reloj oficial más parecido a la hora solar, que a la mañana amanezca con luz natural y no de noche.

“Como tenemos menos horas de luz, se siente mucho más el error grande que tiene la Argentina. En el oeste esto es muy marcado, en Buenos Aires está corrido alrededor de 40 minutos, pero en Mendoza -por ejemplo- tenemos corrida una hora y 40?, señaló Pattini en diálogo con TN.

Los cambios estacionales, en cambio, son una alternativa que se usa para adelantar o atrasar una hora y poder aprovechar más horas de luz natural. Según lo que analizó la investigadora, estas modificaciones en verano y en invierno no dan mucho resultado: “No es tan impactante el cambio, es más impactante que coincida el reloj con el período solar”.

En ese sentido, Golombek afirma que: “Los cambios de verano e invierno no tienen grandes beneficios (de hecho, todo lo contrario), y el presumible ahorro energético es complejo y depende mucho de las variables que se estén midiendo. Lo que se ahorra por un lado, se gasta por otro”.



Cuáles serían los beneficios de corregir el huso horario

Dentro de los beneficios que tiene corregir el huso horario en la Argentina, está el poder comenzar a tener nuestras actividades más coincidentes con el día.

Como planteó Diego Golombek en el plenario de Diputados en Mendoza, ajustarlo según el territorio nacional hace que nos expongamos “a la luz adecuada para la salud, el sueño y el alerta”.

Desde el punto de vista energético, Pattini sostuvo: “Si yo salgo a trabajar de noche, prendo la luz hasta que se hace de día y no tuve chances de nutrirme con la luz natural. Para ello hay que mejorar las edificaciones, que estén con diseños preparados para usar la luz natural”.

Aconsejó también tratar de cambiar hábitos, algo tan básico como no prender la luz cuando no es necesaria. “Tendremos que habituarnos, más en las provincias que solemos hacer horarios partidos. Es un tema complejo pero debemos darnos la discusión de hacer un horario corrido y cambiar hábitos, que no son fáciles ni populares”, indicó.



Errores del huso horario en el mundo

La directora del INAHE en el Conicet detalló que hay muchos países que tienen el mismo problema que Argentina, como Chile o España. “Habrá que saber qué razón sociopolítica hace que los países tengan mal puesto el huso horario”, remarcó.

Y sumó: “Son discusiones que se tienen que dar en cada país. Incluso hay países que dividen en dos, la hora del este y la del oeste. Por la extensión de la Argentina no es conveniente, yo iría por un huso horario más promedio para todo el territorio”.



Por un huso horario correcto a nivel nacional

Sin saber de esta discusión, en las últimas horas el diputado radical Julio Cobos presentó ante la Cámara alta un proyecto para cambiar el horario oficial del país, que reestablecería el huso horario a -4.

El paso que dieron en Mendoza definitivamente tuvo repercusión y promete llevar adelante el debate a nivel nacional que permita achicar el desfasaje con la hora solar. /TN