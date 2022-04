Reyes regresó al gol y le dio el triunfo al cuervo: “Hace mucho esperaba este momento”

En el debut del cuervo de local ante más de 7 mil hinchas que le pusieron el color a la tarde calurosa en el estadio Martearena, el equipo de Ezequiel Medrán le ganó 1 a 0 a Defensores de Pronunciamiento, con el gol de la ”Perla“ Reyes.

El delantero en diálogo con InformateSalta se refirió al triunfo de su equipo y su regreso al gol. “Uno quiere sumar minutos. Hoy se me dio y en la primera que tuve pude marcar. Estaba difícil el partido, pero estaba convencido que una me tiene que quedar y así fue”, dijo.

Reyes ingresó en el segundo tiempo y la primera que tuvo marcó el gol que le dio el triunfo a su equipo, en un partido complicado para el local. “Por suerte me tocó entrar y en la primera que hacés bien, eso te da confianza. Hace mucho tiempo esperaba este momento desde que me lesioné y hoy se me dio. Tengo una sensación linda porque sabíamos que teníamos que sumar para ser protagonista, tenemos que sumar de a tres cuando jugamos de local”, expresó.

También explicó la clave para quedarse con los tres puntos. “Lo ganamos porque no nos cansamos de ir a buscar, sufrimos, pero Hass nos dio seguridad. Después lo buscamos y lo encontramos”, dijo.

Por último y con mucha serenidad habló de sumar minutos desde el banco de relevos y estar listo para cuando lo necesite el entrenador. “Tengo que estar dispuesto para los minutos que necesita el técnico, uno es profesional y tiene que saber eso”, finalizó.