Absolvieron al empresario agropecuario acusado de abusar de su hija

Los jueces de la Sala VI del Tribunal de Juicio, José Luis Riera (presidente), Mónica Mukdsi y Guillermo Pereyra (vocales), absolvieron a E. A. G. R. productor agropecuario salteños, del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo continuado en perjuicio de su hija, por el que había llegado acusado al juicio.

El hombre fue absuelto por aplicación del principio de la duda, in dubio pro reo, según el voto mayoritario y ordenaron dejar sin efecto la medida dictada por el Juzgado de Garantías interviniente, y dijeron que la eventual revinculación entre padre e hija deberá realizarse ante el Juzgado de Familia interviniente.

La denuncia fue radicada por la madre de la menor el 14 de junio de 2019 y la mujer había relatado la difícil situación que vive hace más de dos años a InformateSata contando que: “En julio del 2019, a tan solo una semana del cumpleaños de mi niña de solo tres años, descubrí el horror y algo que cambió nuestras vidas; la estaba cambiando y ella se metió la mano en el pañal y me dijo que se estaba haciendo masajitos como se los hacía su papá de noche; no lo podía creer y no dudé ni un instante y radiqué la denuncia”, contó.

Si bien explicó que en ese momento le envió mensajes al empresario del cual estaba separado hacía ya un año, este solo se remitió a decirle que “yo estaba loca, desde ese momento nunca más se acercó a la nena y no me habló más. Creo que cualquiera que es inocente y se lo acusa de semejante cosa se desesperada busca defenderse, pero nada de esto pasó”.

Tras conocer el falló aseguró que junto a su abogado apelarán la sentencia buscando un fallo condenatorio.