Racing derrotó 2-0 a Cuiabá y quedó como único líder

Racing se impuso por 2 a 0 sobre Cuiabá de Brasil en el "Cilindro" de Avellaneda y se subió a la cima del Grupo B de la Copa Sudamericana, en un partido correspondiente a la segunda fecha del certamen continental.

La "Academia" pasó al frente a los 27 minutos de la etapa inicial a partir de un letal cabezazo del delantero Javier Correa que venció la resistencia del arquero João Carlos, quien evitó que la diferencia a favor del conjunto argentino sea mayor con al menos tres grandes intervenciones a lo largo del juego.

Ya en el complemento, continuó el dominio de Racing y, con fortuna, el duelo se liquidó a raíz del segundo tanto con un tiro libre de Carlos Alcaraz que pegó en el palo, rebotó en la espalda de João Carlos y fue a parar a la red a los 20 minutos.

Con este resultado, los dirigidos por Fernando Gago alcanzaron los seis puntos, tras debutar con una victoria por 1 a 0 sobre River de Uruguay como visitante, mientras que el equipo brasileño permanece con tres unidades.

En el otro encuentro del grupo, en tanto, Melgar de Perú derrotó 1 a 0 al elenco uruguayo y el elenco de Avellaneda quedó en la punta de la tabla en soledad.

Fue notoria la supremacía de la "Academia", de gran presente también en la Copa de la Liga Profesional, donde lidera la Zona A con 21 puntos, y solo la falta de eficacia explica que el duelo no haya terminado en goleada.

El equipo de Gago generó una gran cantidad de situaciones de gol, pero además controló el balón de principio a fin y manejó los hilos durante los 90 minutos para ratificar lo hecho hasta el momento en la temporada 2022.

Síntesis

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi, Fabricio Domínguez, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz, Leonel Miranda, Gabriel Hauche y Javier Correa. DT: Fernando Gago.

Cuiabá de Brasil: João Carlos, João Lucas, Marllon, Alan Empereur, Igor Cariús, Rafael Gava, Marcão Silva, Felipe Marques, Rodriguinho, André Luis y André Felipe. DT: Luis de Oliveira Preto.

Gol en el primer tiempo: 27m Correa (R).

Gol en el segundo tiempo: 20m João Carlos (C), en contra de su valla.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Pepê por Rodriguinho (C); 15m Elton por André Felipe (C) y Valdivia por Rafael Gava (C); 21m Edwin Cardona por Correa (R), Nery Domínguez por Sigali (R) y Éverton por André Luis (C); 26m Eugenio Mena por Alcaraz (R), Iván Pillud por Mura (R) y Jonathan Gómez por Miranda (R); 27m Alesson por Felipe Marques (C).

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay).