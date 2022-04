Juventud rinde un duro examen ante Racing de Córdoba

Juventud Antoniana, motivado por su buen presente y con el objetivo de continuar afianzándose en el torneo, afrontará una verdadera prueba de fuego frente a Racing de Córdoba, uno de los escoltas del líder en la zona Norte, al que recibirá hoy en el estadio Padre Martearena desde las 16.30, por cuarta fecha del Federal A.

El santo tendrá la complicada pero no imposible labor de defender su invicto en casa frente a un equipo que se perfila como uno de los candidatos a pelear el único ascenso que habrá esta temporada.

Para los dirigidos por Martín Martos será su segunda presentación en casa, sus primeros tres puntos de local los sumaron ante Juventud Unida de Gualeguaychú, al imponerse por 1 a 0 (2ª fecha).

El antoniano viene de igualar fuera de casa el pasado fin de semana frente a Gimnasia de Concepción de Uruguay 1 a 1, un resultado que prolonga una racha positiva porque hasta ahora no conoce la derrota.

El técnico del club de calle Lerma y San Luis tiene pensado modificar dos piezas clave en el equipo, con relación al que empató en Entre Ríos.

Martos, consciente del rival que enfrentarán, retocará el mediocampo; Gustavo Mbombaj se metería en el once y ocuparía el lugar de Osvaldo Young.

La otra variante en la que trabajó en la semana el entrenador antoniano será en el ataque, Matías Vicedo reemplazaría a Hernán Hechalar.

El Toro Vicedo, desde su regresó a Juventud, tendría por primera vez la chance de arrancar desde el vamos para formar la dupla de ataque con Leo Villa, ya que hasta aquí solo sumó algunos minutos desde el banco de suplentes.

Martín Martos también modificaría el dibujo táctico, la idea es poner en cancha un 4-4-2.

Por el lado de la academia cordobesa, el equipo de Carlos “Chiquito” Bossio viene de dar el batacazo con San Lorenzo de Almagro en la Copa Argentina, al eliminarlo por penales.

A su vez, Racing atraviesa un buen momento en el Federal A, se mantiene invicto y a dos unidades de Douglas Haig, único dueño de la cima.

Los cordobeses en condición de visitante rescataron un punto la fecha pasada ante Sportivo Las Parejas, al igualar cero a cero.

El santo, con el apoyo de su gente, que promete copar el Marterarena, le hará frente a una de las pruebas más exigentes hasta aquí, la cual será una muy buena medida para saber dónde está parado y a qué puede aspirar en el torneo.

Juventud Antoniana, dispuesto a dar batalla y hacer valer su localía, saldrá en busca de una nueva victoria.

Los equipos:

JUVENTUD RACING (C)

N. Sequeira L. Rodríguez

J. Calderón S. Rinaudo

N. Juárez F. Rivero

A. López M. Gómez

J. Velazco J. Albertinazzi

C. Churquina F. García

J. Acosta E. Giménez

G. Mbombaj P. López

F. Velazco L. Fernández

L. Villa M. Figueroa

M. Vicedo A. Lavezzi

DT: M. Martos DT: C. Bossio