Tartagal: Claudia y sus hijos resultaron lesionados en un intento de robo

La inseguridad acompañada de violencia en distintos puntos de la provincia siguen siendo noticia diaria en Salta, pero el Norte provincial se ha vuelto una situación que pone en riesgo la vida de cualquier vecino ante la impunidad con la que actúan delincuentes, en su mayoría menores de edad.

Durante las últimas horas se conoció un terrible caso de violencia vivida por una mujer y sus hijos en el B° San Ramón de Tartagal, en la intersección de calle Araoz y José Hernández, donde circulaba en moto y fue emboscada por delincuentes que con palos al parecer intentaban robarle.

"No he visto sinceramente quienes eran, venía por la calle Araoz, ahora sí sé quienes son, pero en ese momento no me dio tiempo de girar la cabeza porque me empezaron a pegar con palos, para robarme, robarme la moto, pero no sé cuales eran sus intenciones porque si me ponían el palo en la rueda me mataban" relató Claudia tras vivir el terrible episodio.

La mujer continuando en su relato, contó que que sus hijos venían en otra moto y pasaron antes. "Tal vez porque eran dos ellos no le hicieron eso, me agarraron a mí. Mis hijos se volvieron a defenderme, le pegaron a un chico y salieron todos los de ahí, las madres decían que el chico nada que ver, que salió a mirar, que era menor de edad y yo le decía que si es un menor de edad ¿qué hace en la calle ? y con esos chicos, no me lograron robar pero nos golpearon muchos" dijo por Multivisión.

En cuanto a la salud de ella y sus hijos, contó que uno de sus hijos resultó hospitalizado, ella con fractura en uno de sus brazos.

Claudia aseguró que esa zona se volvió tierra de nadie, pasaron muchos hechos de inseguridad e incluso unas horas antes un sereno fue asaltado en el lugar. "Lo voltearon de un palazo en la cabeza, le robaron botines, pantalón y mochila. Vamos a hacer una marcha para que nos den más seguridad y para que haya más iluminación, somos gente trabajadora".

Para finalizar, advirtió que se organizará una marcha entre los vecinos para pedir mayor seguridad en el barrio.