“Se emocionó mucho cuando supo que era su señorita y su profe los que iban adoptarlo"

“La adopción no es un consuelo para los que no pueden tener hijos, ni un plan B, no es una burocracia interminable ni un laberinto de trámites y papeles, no pasa por tener una buena posición económica o una gran casa”, comenta el spot que durante el 2021 difundió el Gobierno de la Provincia con intención de concientizar sobre la importancia de la adopción.

Mediante estos procesos de vinculación, los aspirantes confirman su decisión de acercar a niños y niñas institucionalizados la posibilidad de crecer en una familia que le brinden cuidados afectivos y materiales. “Adoptar es construir una familia, pasar de una intención a una decisión”, define el video.

Si bien todas las historias de este tipo son emotivas, en las últimas horas se conoció un caso particular que conmovió a los salteños. Se trata de un adolescente, próximo a cumplir 15 años, que fue adoptado por un matrimonio de docentes de su escuela.

“El juez valora si lo que los postulantes ofrecen como grupo familiar es recomendable para cada niño o niña”

Así como narró Matías Palomo, psicólogo y coordinador de equipos de la Secretaría Tutelar del Poder Judicial, el joven se encontraba institucionalizado en un dispositivo de la ciudad y ya se había solicitado colaboración de difusión en otras provincias, instancia previa a hacer una convocatoria pública.

En medio de esta búsqueda se acercó un matrimonio compuesto por una ex maestra del niño y su marido, docente también de la misma institución a la que asistía el adolescente. Interesados por convertirse en la nueva familia del menor, iniciaron en noviembre del 2021 el legajo y pruebas para postularse.

“Ellos consultaron si podían postularse para la adopción por conocer la situación del joven por ser sus maestros. Él ya les había comentado que iban a buscarle una familia adoptiva. Hicieron todo el procedimiento, atravesaron favorablemente las pericias y pruebas, se le presentó el legajo finalizado al juez”, relata Palomo ante InformateSalta.

“Esta semana tuvimos una audiencia en el juzgado, el joven asistió con el personal del dispositivo y de la Secretaría de la Niñez. El menor solo sabía que iba a conocer a su familia. No sabía que sus profesores estaban ahí por él. Cuando el juez le pregunto si quería conocer su familia, planteó que sí y cuando supo que era su señorita y su profe los que se ofertaron para adoptarlo se emocionó mucho”, cuenta.

“Hay muchas formas de pensar la adopción no hay una sola forma, ni una forma correcta, hay que estar abierto a las posibilidades y decidir en base a lo que sea mejor para los chicos”

Niños en búsqueda de un nuevo hogar

Hasta el 2019 el promedio anual de adopciones en Salta era de 35 niños, sin embargo, este promedio aumentó durante la pandemia, con 42 adopciones durante el 2020.

Actualmente la web del Poder Judicial donde se comparten las convocatorias públicas cuenta con 19 casos de niños, niñas y adolescentes que buscan familia. Allí solo figuran situaciones que revisten cierta complejidad, ya sea por tratarse de grupos de hermanos que aspiran a ser adoptados por una misma familia, o casos de menores que merecen cuidado especial por alguna patología.

“Todos esos chicos que figuran en convocatorias públicas ya fueron declarados en situación de adoptabilidad y se culminó el proceso legal para que el juez pueda elegir una familia pero no hay familias”

Así como señala Palomo, hay una enorme demanda e interés por adoptar niños que van desde los 0 hasta los 3 años, sin embargo, las postulaciones merman a medida que el niño crece.

“Cada vez que un juez tiene que elegir un adoptante en esta franja de edad tiene muchos legajos y opciones”, explicó el funcionario, añadiendo que esto demanda que los jueces evalúen una a una las postulaciones. “En el caso de los interesados en adoptar niños adolescentes o con patologías no tienen ese tiempo de espera en que un juez los elija porque rápidamente los juzgados comienzan a solicitarlos. Es importante que la gente entienda que el tiempo de espera depende de la disponibilidad adoptiva”, añade.

“No hablamos de tiempos irracionales, los que vienen a postularse saben que es un proceso necesario para garantizar que los chicos puedan insertarse en un ambiente familiar que sea adecuado y dejen de estar institucionalizados”

Para finalizar, Palomo indicó que luego de la vinculación se continúan con los seguimientos de cada familia. “En todos los procesos, los jueces determinan una Guarda con fines de adopción que dura 6 meses. Se elevan informes mensual o bimestralmente según disponga el juez. Se hacen visitas domiciliarias y en las instituciones educativas; finalizado el proceso se inicia el juicio de adopción con el que se culmina todo”, explica.