Gerardo Morales: “Es el momento de que gobierne un radical”

El presidente del Comité Nacional de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que: “Es el momento de que gobierno un radical” a la vez que alentó a los “dirigentes con vocación” del radicalismo a “anotarse” en la carrera presidencial para 2023.

Durante una cumbre radical llevada a cabo en La Plata, donde su pudo ver un mensaje de unidad y diálogo. En esta línea planteó la necesidad de “convocar de verdad al diálogo” y “terminar con la grieta”.

“El partido está revitalizado y le digo a todos los que tengan vocación que se anoten, ya que es el momento de que gobierne un radical”, continuó Morales que resaltó: “Trataremos de sintetizar un candidato en la UCR, porque no vamos a ser furgón de cola de nadie”.

El dirigente radical se mostró a favor de una “apertura” de Juntos por el Cambio direccionada a expresiones del peronismo. “Me gustaría una ampliación que mire a sectores peronistas”, sostuvo.

En otro sentido, se opuso a la idea de la incorporación de Javier Milei a Juntos por el Cambio, convencido de que avanzar en esa intención explicitada por una parte del PRO de sumar al liberal representa “ir por un atajo”. “Hay que tener mucho cuidado y no llegar al gobierno a cualquier precio”, alertó y observó que “hay una derechización y hay algunos incentivados por eso y creen que esa es la moda, pero la política y los problemas del país no tienen que ver con la moda, tienen que ver con que hay que hacer”, en referencia a la necesidad de “restablecer el orden en la calle, convertir los planes en empleo, tener un plan económico federal, productivista y desarrollista que no siempre mire al puerto y que empiece a mirar al interior del país”.

“Son muchas las cosas por hacer, en lugar de juntarnos con gente que plantea la eliminación del Banco Central y de la educación pública”, finalizó antes de agregar que estas ideas “se dan de patadas con los principios del radicalismo”.