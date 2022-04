Como en la película "Volver al Futuro": una camioneta funciona con basura

La invención argentina no tiene límites y claro ejemplo de ello lo dio un hombre de la localidad cordobesa de Anisacate, quien inventó una pequeña camioneta a base de basura y que revolucionó a la comunidad local.

“Para mí es un servicio a la humanidad porque no tengo ningún interés económico con esto”, dijo el ingeniero Edmundo Ramos, haciendo referencia a que no se trata de un invento para comercializar, sino para aportar a la sociedad.

En este sentido, Edmundo (quien es ingeniero electromecánico) puso a disposición, en sus redes sociales, los planos del vehículo sobre cómo fue la construcción, por si alguien quiere tomarlos y copiarlos.

“El petróleo no es infinito, algún día se va a acabar y ¿Con qué se puede reemplazar el petróleo? Con algo que no se acabe nunca y la basura no se va a acabar nunca”, dijo.

El vehículo (una Ford Ranchera) se llena con basura seca y combustible, como cáscaras de nuez, de maní, carozos de aceituna y durazno, restos de poda, pedazos de madera, carbón, entre otros.

“El gasificador (la parte más importante) es un tacho metálico con una tapa y dos agujeros, no es una usina termonuclear”, explica.

Para probar el prototipo, la pareja decidió realizar un viaje, y si bien el objetivo inicial era hacer el tramo La Quiaca- Ushuaia, por cuestiones de permisos,

Edmundo y su esposa Fabiola, solo llegaron hasta Cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz.

Los aventureros hicieron 6.300 kilómetros a bordo de este proyecto que demostró su funcionalidad y sin contar, el viaje de regreso.

Hace días ambos llegaron a Anisacate, la localidad donde tienen su vivienda, después de cuatro meses en viaje.

“Estoy seguro de que esto puede ser muy útil para la Argentina y para toda la humanidad. Así que lo hice con ese sacrificio, en post de un bien mayor”, compartió Edmundo. /Crónica