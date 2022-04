River Plate igualó 1-1 con Atlético Tucumán: Gallardo caliente

Con casi todos sus titulares, River Plate estuvo lejos de su mejor nivel en el Monumental y empató ante Atlético Tucumán 1-1 por la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Así, no pudo conseguir su objetivo de acercarse a la clasificación a cuartos de final de la competencia. Enzo Fernández, de penal, había abierto el marcador sobre el final del primer tiempo. Ruiz Rodríguez igualó en el complemento, tras una pobre respuesta de Armani ante un remate de Ciro Rius.

El Millonario se encontró con una auténtica telaraña por romper. Atlético armó dos líneas de cuatro bien pegadas y con plena vocación táctica de parte de sus intérpretes. Recién empezó a presionar en mitad de campo. Y cedió la pelota, apostando a un contragolpe. O al balón parado ejecutado por Carrera.

En consecuencia, River manejó la pelota gusto, pero incómodo, sin espacios ni precisión. Y le costó mucho la elaboración, a pesar de la jerarquía de sus componentes. Sólo con un par de pelotas cruzadas generó inquietud.

Recién a los 43′, tras un balón parado, un remate alto de Palavecino se convirtió en la primera llegada clave de la Banda. Y en tiempo de descuento apareció el hueco que el local esperaba: Julián Álvarez filtró para Suárez, quien fue derribado dentro del área por Capasso. Enzo Fernández (con suspenso) canjeó la chance desde los 12 pasos por el 1-0.

Con el resultado desnivelado, el partido se abrió un poco más. Porque Atlético debió salir y porque a partir de eso River halló margen para combinarse más y mejor. A los dos minutos, Palavecino forzó con un remate de media distancia la volada de Campisi (precisamente, una llave que durante el partido Gallardo le pidió utilizar).

Sin embargo, a los 12′ el Decano alcanzó el empate. Ciro Rius probó cruzado, el pique provocó una respuesta imperfecta de Armani y Ruiz Rodríguez aprovechó: 1-1.

Con Atlético cerrado y River sin la sintonía fina de otras tardes. Para colmo, perdió por lesión a Enzo Pérez (pidió el cambio por un tirón en el isquiotibial derecho).

El Millonario, en tanto, sumó apenas una unidad en las últimas dos presentaciones. En la anterior, frente a la T, había sido con suplentes. Esta vez tuvo a la mayoría del elenco estelar, pero sintió la ausencia de las usinas de imaginación (Barco-Quintero).

Gallardo: "...la terminamos pasando para el culo”

“Era un partido para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo”, fue la frase con la que abrió el Muñeco Gallardo la conferencia de prensa en el Monumental. “Te pasan partidos como el de hoy que al terminar uno quiere irse a un retiro espiritual y olvidarse rápidamente del mal partido que jugamos”, remarcó el Muñeco que se mostró como nunca antes.

”Por ejemplo en el penal que convirtió Enzo Fernández siempre dejo que los jugadores decidan y se me ocurrió que estaba bueno que convirtiera Julián Álvarez, porque hace rato que no lo hace, pero no me escucharon. Por eso me hubiese gustado que pateara él”, reveló. E insistió: “Julián necesitaba una semana de descanso y la tuvo, pero a veces como hoy el equipo juega mal y él también lo sufre”.

“Y en cuanto a Andrés Herrera, reaccioné así porque me la veía venir que iba a picarle antes y se iba a ir la pelota. Pero no fue un correctivo sino una caricia en la espalda. Pero como le voy a hacer eso al pobre Herrera, que es más bueno”, aclaró posteriormente respecto de la palmada que le dio al ex San Lorenzo en esa jugada puntual.

”Pero yo no miento ni camuflo la realidad. Cuento lo que veo. Los partidos que ganamos lo hicimos bien, aunque quizá sin la superioridad que nos remarcan los medios. Pero con Talleres el miércoles y hoy también, bajamos el nivel”, admitió.