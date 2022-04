“Cocaína, tomá poquito”: el insólito consejo de un municipio del Frente de Todos que generó repudio

El municipio de Morón hizo polémicas recomendaciones sobre el consumo de drogas durante el festival El Minga, que fueron repudiadas por legisladores de Juntos por el Cambio.

En la cuenta de Instagram de la Dirección de Políticas para Juventudes de Morón publicaron en una de las historias: “Cocaína, pastillas, tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo”, entre otras sugerencias.

El flyer dice: “Si vas a consumir, acordate de estos consejos”, y entre las recomendaciones indica: “Porro, conseguilo de fuentes confiables”, la palabra “prensado” tachada, y luego: “Mejor flores”.

La Dirección de Políticas para Juventudes de Morón da indicaciones para casos de arrestos, en lenguaje inclusivo: “Si te detienen, tenés derecho a un abodgadx”, y menciona los contactos del Sedronar, SAME y CPA Morón.

El descargo del municipio de Morón por los insólitos consejos

El municipio de Morón hizo un descargo en el que planteó, por los insólitos consejos: “En relación al contenido de un material con recomendaciones para las y los jóvenes, distribuido en el día de ayer por la Dirección de Juventudes, el Municipio de Morón informa que los mensajes allí incluidos se enmarcan en el Programa de Reducción de Riesgos y Daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, que lleva adelante la comuna”.

El municipio de Morón mencionó que el programa “promueve la realización de diferentes acciones desde el Estado local para reducir las consecuencias negativas que genera el consumo en los usuarios de sustancias psicoactivas”.

El municipio de Morón dijo que la ordenanza “entre otras medidas, indica en su artículo 3 que se deben ‘promover acciones orientadas a demorar todo lo posible el inicio del consumo de sustancias psicoactivas en edades tempranas, entre las que deberán ser comprendidas aquellas destinadas a la sensibilización y difusión amplia de la temática’”.

El municipio de Morón mencionó que se impulsa “diseñar e implementar dispositivos socio-sanitarios en espectáculos públicos, eventos masivos, locales bailables y en todo escenario potencial de consumo, para la prevención de riesgo y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales”. También que se promueve “transmitir a la población usuaria conocimientos acerca de los procedimientos adecuados para minimizar los riesgos y daños inherentes al consumo” de esas sustancias.

El municipio de Morón dijo que en el festival “La Minga” se distribuyeron “folletos destinados a promover las recomendaciones surgidas de esa ordenanza” y que “el material está encabezado con la leyenda ‘Si vas a consumir, acordate estos consejos…’, con el propósito de alcanzar a la población potencialmente destinataria de las acciones que lleva adelante en esa materia el Municipio, junto al Sedronar y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina”.

El municipio de Morón dijo que “el paradigma de reducción de daños, sostenido por el Gobierno comunal y convalidado por el conjunto de las fuerzas políticas que dieron sanción a la mencionada ordenanza, está en las antípodas de la estigmatización o represión de quienes consumen, y busca desplegar políticas socio-sanitarias que protejan su salud, brinden información útil y garanticen la libertad individual de todos y todas”.

El Secretario de Salud de Morón, Martín Latorraca, habló y ratificó que la distribución del flyer “se enmarca en un programa municipal de riesgos y daños asociado al consumo de sustancias psicoactivas”.

Dijjo que “es un material específico, orientado a una población en particular” que busca “evitar el consumo”. “Tenemos que trabajar para evitar los daños. La mejor manera de abordarlo es sacarlo a la luz, no hay que esconder una problemática”, aseguró.

“Tenemos un montón de trabajo orientado a la prevención, pero no podemos dejar de trabajar desde este punto de vista. Hay un trabajo previo que no se ve en el flyer, pero los equipos que trabajan en la problemática hacen hincapié en no consumir”, explicó.

Aunque dijo: “Si está causando algo negativo no tendríamos problema en cambiarlo”, para Latorraca “está bien orientado”.



Fuerte repudio de diputados de Juntos por el Cambio a los consejos del municipio de Morón

Los controvertidos consejos del municipio de Morón generaron un fuerte repudio de diputados de Juntos por el Cambio.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Negri escribió en Twitter: “El Intendente de Morón, @LucasGhi, será responsable de los jóvenes que desarrollen consumos problemáticos de cocaína y de otras drogas. Sus folletos lo único que harán es agravar los problemas de nuestra juventud. La droga no es ‘joda’”.

El diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli publicó en Twitter: “Tomá poquita COCAÍNA para ver cómo reacciona tu cuerpo”, le recomienda el Municipio de Morón a nuestros pibes. Esta gente gobierna la Provincia mas grande del país”.

El diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy escribió en Twitter: “El kirchnerismo de Morón le recomienda a los jóvenes ‘consumir poquita COCAÍNA para ver cómo reacciona el cuerpo’. Son infames y cómplices del crecimiento del narcotráfico. Prefieren jóvenes drogados que no piensen”.

El diputado de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo publicó en Twitter: “En el siglo XXI y con toda la información que tenemos con el celular hoy en día, la única forma que encuentra el gobierno de sugerirle a los pibes que no consuman drogas es sugiriéndoles a los pibes que consuman drogas. Así gobiernan, mientras peor para todos, mejor para ellos”.

El mensaje del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman

El diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman escribió en Twitter: “No [email protected], no es la juventud que queremos. Usa los recursos para darles herramientas para el conocimiento”.

"'Toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo' en alusión a la cocaína y las pastillas aconseja el kirchnerismo de Morón. ¿Cuántas vidas y nuevos adictos nos costará esta nefasta y repudiable campaña?".