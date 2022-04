Viajó 6 mil kilómetros para conocer a su novia virtual y se llevó una "sorpresita"

En las redes, hay muchos usuarios que deciden contar sus malas experiencias amorosas para poder desahogarse. Algunas de esas anécdotas suelen ser inusuales y por eso se viralizan. En este sentido, un joven confesó que conoció a una persona en Internet y mantuvo con ella una relación a distancia por varios años. Finalmente quiso conocerlo personalmente y viajó 6 mil kilómetros, pero se llevó una desagradable sorpresa. El clip de su viaje se viralizó.

El protagonista es Daniel Barrera. Este joven contó en su cuenta de TikTok (@itsdanibarrera), que conoció a alguien en las redes sociales hace tres años y desde ese momento se tuvo una linda relación, pero había una gran complicación: vivían a más de 6 kilómetros de distancia.

Por años eso no fue un impedimento, dado que creía que tenían una "gran química", pero llegó el momento en donde el muchacho decidió que quería viajar para conocerlo. Barrera vive en la isla de Tenerife, en España y la persona en cuestión en Orlando, Estados Unidos. Es por eso que quiso grabar su experiencia viajando para ver por primera vez a esa "persona especial".

En el clip, se ve que el joven tuvo que viajar en primera instancia a Madrid, la capital española para luego abordar el avión que lo llevaría hasta Miami. De esa ciudad estadounidense haría un breve viaje hasta Orlando, en donde lo esperaba dicha persona.

Sin embargo, tras viajar 6 mil kilómetros se dio cuenta de que había sido engañado o como se dice en este tipo de caso, lo hicieron "ghosting" (Del inglés: ghost: fantsma). El joven llegó al sitio pactado e intentó ponerse en contacto con la otra persona, pero este no atendió ninguna de sus llamadas y lo bloqueó en todas las redes sociales.

“Viajo 6.000 kilómetros para ver por primera vez a la persona con la que llevo hablando 3 años...estoy esperándole. No ha aparecido y me ha bloqueado de todos lados”, expresó el joven en el clip que se viralizó en la plataforma asiática.

El vídeo se volvió viral rápidamente en TikTok y en otras redes sociales. Actualmente cuenta con más 1.3 millones de visualizaciones, 148 mil me gusta y más de 1400 comentarios de usuarios que trataron de animarlo diciéndole que no se debe sentir mal por lo sucedido, sino que es algo que a muchos suele ocurrirle, principalmente en ese tipo de relación a distancia.

“Si no es broma, se me parte el alma”; “Me ha pasado varias veces, te entiendo, no se merecen todo lo que hacemos”; “me siento tan identificado con este video”, "Al menos hiciste turismo", fueron algunos de los múltiples comentarios que recibió el joven, quien luego aseguró que no volverá a caer en el mismo engaño en el futuro.