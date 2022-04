“Todas...”: le vendió un pantalón a una chica y ella lo descolocó con un desubicado comentario por chat

Una de las costumbres que nos quedaron de la pandemia de coronavirus es la venta y la compra de productos online, ya sea a través de la aplicación de Mercado Libre o bien el Marketplace de Facebook. Si bien ya era una práctica de consumo muy utilizada, en los últimos dos años se incrementó exponencialmente.

Las historias de compradores y vendedores por vía online se hacen virales en las redes sociales, generalmente, por situaciones de lo más insólitas que se dan en ese intercambio. El usuario @maty_kupec se hizo viral luego de que publicara un posteo en Twitter, en el cual contó lo que le había sucedido con una clienta en el momento de entregarle personalmente un pantalón que ella le compró de manera online.

En la publicación escribió: "Fui venderle un pantalón a una mina que le quería hacer un regalo al novio y termino queriéndome chamuyar ¿Todas...? No, una más que la otra", seguido, adjuntó la captura de pantalla del chat de WhatsApp que compartió con su clienta para acordar lugar y fecha de entrega.

"Ese y el otro que es negro talle 5. ¿Talle 46 sería, no?", le preguntó el vendedor el día anterior a la compra. Al día siguiente, luego de que el hombre le entrega el pantalón a la mujer, ella le agradeció y le mandó un inesperado mensaje: "Estás re lindo".

Ante ese insólito mensaje que recibió, el vendedor le preguntó: "Jaja, ¿qué? ¿Pero el pantalón no me dijiste que era un regalo para tu novio?". "Sí, pero que sé yo. Igual, no digas nada"; le contestó la joven.

Indignado por la situación que vivió a través de la conversación por WhatsApp, el usuario autor del tuit viral le respondió a la chica: "Estás re atrevida. Por estas cosas después pienso que mi señora me gorrea. Todas...".

Los comentarios de las demás personas en esa red social salieron rápidamente a la luz. Tanto hombres como mujeres opinaron sobre el asunto. "No puede ser jajaja, todas iguales hermano"; "Encima le manda NO DIGAS NADA jajajaja, Qué"; "Me enorgullece su accionar soldado"; "Hay que buscar a ese compa, para avisarle que no es por ahí"; "Tenés que agradecer que te quiso chamuyar hermano no a todos les pasa", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Finalmente, el vendedor comentó que la chica lo había bloqueado de todos lados, luego de lo sucedido. "Me bloqueo de todos lados encima la hdp jajajajajajaja", comentó. /Crónica